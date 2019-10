LA EVOLUCIÓN DE INSTAGRAM DESDE 2010

Instagram se ha convertido en una herramienta esencial para multitud de jóvenes hoy en día. Desde que la conocimos en 2010, muchos han sido los cambios que la red social ha experimentado hasta llegar a día de hoy. En su noveno aniversario, hacemos un repaso por su cronología y destacamos nueve hitos de su evolución desde el año 2010:

1: Desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2010 hasta finales de diciembre del mismo año, la plataforma alcanzó el millón de usuarios.

2: Un año después, Instagram fue nombrada 'aplicación del año' por Apple y ya alcanzaba los 10 millones de usuarios mensuales.

3: El 9 de abril de 2012, Facebook logra comprar Instagram por mil millones de dólares.

4: Ya en 2013, Instagram logra alcanzar los 150 millones de usuarios en todo el mundo. Ya se pueden subir y hacer vídeos a través de la app y sus fotos ya se pueden insertar en las páginas webs.

5: En 2014 duplicó sus usuarios al mes, logrando más de 300 millones. Instagram continuaba en auge, especialmente entre los más jóvenes.

6: En 2015 llegó el lanzamiento de Boomerang para realizar vídeos en bucle, también Layouts para crear composiciones con varias fotos o nuevas herramientas dentro de la app para retocar el color de las instantáneas.

7: Tras el cambio de imagen y logo, en 2016 se produce un cambio sustancial en la app con la llegada de Stories. Esto marca un antes y un después en el uso de la aplicación. Poco a poco los usuarios comienzan a usar esta opción, desbancando por completo a las publicaciones. Tras el lanzamiento de Stories, comenzaba también la 'pelea' por plagio con Snapchat.

8: En 2016 Instagram alcanzó más de 500 millones de usuarios al mes. Ya en 2017, la cifra superaba los 700 millones. Además, alcanzó el millón de anunciantes activos e interesados en la red social.

9: Si nos adentramos en 2018 destacamos la llegada de IGTV, la app para realizar y compartir vídeos más largos a los habituales en la red social. A día de hoy, más de 1.000 millones de usuarios al mes utilizan Instagram y entre sus novedades destaca la función 'check out' para comprar sin salir de la app. Los filtros y máscaras creados por los propios usuarios también son tendencia en pleno aniversario.

Cuando se cumplen nueve años desde su llegada, el principal dilema gira en torno al 'escondite' de los likes en una sociedad plagada de usuarios con 'hambre' de corazones. Instagram es la red social que más crece y más utilizan los jóvenes a día de hoy. Hace unos meses llegaba 'el tormento' para los influencers, la compañía explicaba sus motivos para eliminar los likes públicos, lo que supondrá el fin de una era. La red social ha decidido llevar a cabo esta medida para que los usuarios hagan hincapié en el contenido de sus publicaciones más que en la popularidad que éstas tienen.

En países como Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda e Italia, los 'me gusta' de Instagram ya no son visibles públicamente. ¿Cómo nos lo tomaremos cuando esta medida llegue a España? Por el momento, tenemos que esperar para (no) verlo.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO. ¿Y AHORA QUÉ?

La última función que ha lanzado Instagram es la de 'restringir' para luchar contra el acoso evitando los mensajes no deseados. Desde Facebook continúan haciendo especial hincapié en evitar el 'bullying' o acoso a través de sus redes sociales. Gracias al botón de 'Restrict' podrás silenciar a esos molestos trolls y haters que se 'cuelan' en los comentarios de tus publicaciones.

Entre lo que viene, también cabe destacar 'Threads', la nueva app de mensajería de Facebook que está muy ligada a Instagram. Parece que no es suficiente con WhatsApp y FB Messenger, desde Facebook apuestan por el contacto con los amigos más cercanos a través de esta nueva aplicación. Conversar con tus mejores amigos, enviarles imágenes, vídeos, compartir estados e incluso historias, todo esto es lo que podrás realizar a través de la nueva y selecta aplicación que Facebook acaba de lanzar con el objetivo de evitar el "ruido" habitual de otras redes sociales. A través de esta app estarás en contacto directo con tus mejores amigos de Instagram, esa lista VIP imprescindible en tu día a día:

Las claves de 'Threads':

Para adentrarte en 'Threads' necesitas tener una cuenta de Instagram

Con la opción 'Auto Status' podrás intercambiar tu ubicación, tu nivel de batería o el acelerómetro, que permite comprobar si estás conduciendo o montando en bicicleta

La cercanía con tu entorno más selecto es la clave de esta nueva app

Además de 'Threads', otro 'must' novedoso de Instagram es el uso de realidad aumentada, que llega a la tienda de la red social para probarte productos antes de comprarlos. Gracias a esta nueva tecnología podrás comprobar cómo será un producto antes de pasar por el 'carrito'. Por el momento, la tienda únicamente está disponible en Estados Unidos pero Facebook no descarta su expansión.

ANTENA 3 NOTICIAS EN INSTAGRAM. ¡A POR LOS 300.000!

La forma de informar también ha evolucionado a lo largo de estos años para los medios de comunicación. Desde Antena 3 Noticias hemos adaptado la información a diferentes formatos:

A través de nuestras publicaciones podrás estar al día gracias a nuestros boletines informativos con las tres noticias destacadas del momento #3A3N, titulares #TitularesA3N, los clips con la información deportiva de @Antena3Deportes o las últimas horas de la mano de nuestros redactores, expertos y presentadores.

Mediante stories te mostramos las noticias de la jornada y lo más destacado que publicamos en antena3noticias.com

A través del formato historias o en los directos puedes conocer los entresijos televisivos y adentrarte en nuestro plató y redacción con el formato #LaTelePorDentroA3N. ¿Qué te gustaría ver de Antena 3 Noticias? Cuéntanoslo con el hashtag y te lo mostraremos.

Camino a los 300.000: Así celebraron nuestros presentadores el alcance de 200.000 seguidores en Instagram

Puedes seguirnos en @A3Noticias. Y toda la actualidad del mundo del deporte, en @Antena3Deportes.