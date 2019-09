Huawei Mate 30 inaugura una nueva estrategia comercial sin Android como sistema operativo instalado de serie, pero con una apuesta por ofrecer a los consumidores lo último en tecnología e innovación para que tengan la experiencia más parecida posible a lo que se ofrecía hasta ahora.

La guerra comercial que actualmente libra Huawei con Estados Unidos no detiene a la compañía, y eso es lo que Richard Yu, CEO del Negocio de Consumo, ha querido dejar claro durante la presentación de la nueva serie Mate30, este jueves en Munich (Alemania).

La situación que enfrenta Huawei no es nueva, en realidad. En China, los servicios de Google no están permitidos, por lo que ofrecen a sus usuarios lo que denominan Huawei Mobile Services (HMS), en lugar de Google Mobile Services (GMS), más propio en mercados como el europeo.

Con Mate 30 series, Huawei inaugura fuera del mercado chino una nueva estrategia en la que ofrecerá a los usuarios HMS, que incluye Android Open Source Project (AOSP), con EMUI 10 y App Gallery, como ha informado el directivo. Esto significa que los 'smartphones' Mate30, nada más salir al mercado, no tendrán Google Play Store preinstalado, pero los usuarios podrán acceder a un catálogo de más de 11.000 aplicaciones y hacer uso de otras tiendas 'online' de 'apps' para tener una experiencia lo más parecida posible a lo que ha habido hasta ahora.

No obstante, y aunque GMS no estará instalado de serie, los 'smartphones' Mate30 seguirán siendo compatibles y HSM también ofrece un conjunto de servicios 'cloud', posicionamiento de GPS y pagos. Tampoco incluye el sistema operativo Android, sino EMUI 10, distinto de Harmony OS, el sistema operativo para el entorno IoT de la compañía. En este contexto, cabe hacer una matización, y es que aunque Mate 30 no tenga Android, los 'smartphones' de la compañía disponibles en el mercado previos a este nuevo lanzamiento seguirán contando con el soporte de Google como hasta ahora.

Mate 30 Series

La nueva serie de 'smartphones' Mate 30 se compone de dos dispositivos: Mate 30 y Mate 30 Pro, que ofrecen características diferentes enfocadas al público al que se dirige para terminal. Con ella debuta en el mercado el procesador Kirin 990, presentado durante la IFA de Berlín, que integra procesamiento y módem 5G en un mismo chip.

Este procesador emplea la arquitectura propia Da Vinci para la unidad de procesamiento neuronal, y con un proceso FinFET de 7 nanómetros (7nm+) con tecnología de litografía ultravioleta (EUV), y cuenta con una GPU de 16 núcleos. Es compatible con redes 2G/3G/4G y 5G (redes NSA y SA) y presenta un 23% más de rendimiento que la generación anterior.

Kirin 990 5G ha permitido introducir novedades en videografía y fotografía. En este sentido, Mate 30 cuenta con un sistema de triple cámara, compuesto por un sensor SuperSensing de 40 megapíxeles, un ultra gran angular de 16 megapíxeles y una lente telefoto de 8 megapíxeles, que se complementa con señal de procesamiento de imagen ISP 5.0.

Por su parte, el modelo Pro integra un sistema de cuatro cámaras: Cine Camera de 40 megapíxeles (17mm, f/2.2), SuperSensing camera de 40 megapixeles (27mm, f/1.8), lente telefoto de 8 megapíxeles (zoom óptico x3 e híbrido x5 y hasta x30 en zoom digital, de 80mm y f/2.4) y un sensor 3D Depth Sensing Camera.

Esta configuración permite hacer uso de SuperSensing cine camera, un sistema dual, que aprovecha la lente Cine Camera y su tamaño de 1/1,54 pulgadas para capturar vídeo con ISO 51200 y rango dinamico extendido a 4K y 60 fotogramas por segundo y grabar en slow motion a 7.680fps. Mientras que SuperSensing camera captura un 40% mas de luz en situaciones oscuras con una sensibilidad ISO 409600. La cámara frontal también emplea un sensor 3D Depth Sensing Camera, que ofrece efector boekeh con información de profundidad de campo precisa, especialmente diseñado para selfis y retratos.

La batería es otro de los elementos que se benefician de la potencia que ofrece Kirin 990 5G. El sistema SuperCharge complementa a la batería de 4.200mAh de Mate 30 (4.500mAh en modelo Pro) para ofrecer una batería de larga duración. Ambos 'smartphones' cuentan con carga inversa y carga Supercharge inalámbrica de 27 vatios (W) en ambos modelos, que puede usarse también en el coche, más carga rápida de 40W para el coche con cables.

Mate30 presenta una forma ergonómica con diseño en material metálico y cristal 3D, así como pantalla 'Horizon' tipo cascada, para contenidos más inmersivos, con una curvatura de 88 grados con control doble lateral en el borde curvo. Tiene una superficie de 6,5 pulgadas OLED en su modelo Pro, que pasan a 6,62 pulgadas en el Mate30 estándar, con un ratio de 18,4:9, con protección contra las luces azules y modo cine para potenciar los colores. Mate 30 y 30 Pro estarán disponibles en los colores Emerald green, Space Silver, Cosmic Purple y Black. Los colores Forest Green y Orange llegarán con cuero vegano.