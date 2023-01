Se hacen pasar por familiares en el extranjero o por 'misioneros de la paz' en Ucrania: las estafas vía WhatsApp más comunes

Como consejo de Reyes les vamos a informar de una estafa que cada vez es más común en nuestro país y que además se efectúa por una de las aplicaciones que más usamos en nuestro día a día: WhatsApp.

En primer lugar, un número desconocido nos manda un mensaje asegurando ser un amigo de la infancia o un familiar lejano que ahora vive en el extranjero para terminar pidiéndonos dinero. No son pocos los que terminan cayendo en esta estafa.

Se hacen pasar por familiares en el extranjero o amigos de la infancia

Fingen conocernos y evitan responder a la gran pregunta: "¿Quién eres?", a lo que el estafador responde con evasivas: "Soy un familiar al que no ves desde hace mucho tiempo, ¿en serio no te acuerdas de mí?", son algunas de las formas en las que intentan ganarse nuestra confianza.

A partir de ahí, depende de nosotros el eliminar contacto y bloquearle o 'seguirle' el rollo, algo que ni mucho menos recomendamos. Utilizan esta táctica porque como dicen algunos, "¿Quién no tiene un familiar en el extranjero que no conoce o apenas recuerda?".

Sin embargo, hay historias mucho más elaboradas, por ejemplo, un hombre que se hace pasar por ucraniano y que trabaja en "una misión de mantenimiento de la paz". El objetivo de los estafadores es claro: conseguir que les hagamos una transferencia de dinero.

Borrar la conversación y bloquear el número

"Hay que ir con mucho cuidado, ya no me fio de nada", nos cuenta una chica. Ahí está la clave, tenemos que desconfiar de este tipo de mensajes: "El otro día me escribió una chica asiática y no le di mucha bola", explica un joven. Hay que ser rápidos, borrar la conversación y bloquear el número es lo primero que tenemos que hacer porque este tipo de estafas se están multiplicando. 5 de cada 10 delitos se cometen por Internet.