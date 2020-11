Game Awards 2020, los nominados para el mejor videojuego del año

La crisis del coronavirus no ha impedido que este año una de los eventos más esperados en el mundo de los videojuegos se celebre. The Game Awards 2020 ya ha anunciado los nominados que optarán a lo mejor en la industria de los videojuegos y falta menos de un mes para saber quienes serán los ganadores.

Los nominados son

La segunda parte de The Last of Us aglutina 10 nominaciones, incluido el de Juego del año, para liderar a todos los nominados para los próximos The Game Awards 2020. Los otros cinco videojuegos seleccionados para GOTY también obtuvieron nominaciones en múltiples categorías, incluido el éxito independiente Hades.

Hades, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima y Final Fantasy VII: Remake son los nominados para GOTY, así como para las tres principales categorías de desarrollo: dirección, narrativa y dirección artística. Los otros dos nominados a GOTY, son Doom Eternal y Animal Crossing: New Horizons reúnen cuatro y tres nominaciones, respectivamente.

En total, 75 juegos diferentes han recibido nominaciones en 23 categorías. Sony Interactive Entertainment es el editor con más nominaciones, con 22. Desde The Game Awards han comunicado que es el segundo videojuego en la historia que logra mayor número de nominaciones después del récord de 23 que Nintendo recibió en 2017.

The Game Awards se emitirán el 10 de diciembre de 2020 en varios servicios y plataformas de transmisión en vivo. El programa se retransmitirá en formato virtual este año debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus, con conexiones en directo desde Hollywood, los históricos Abbey Road Studios de Londres y otras ciudades.