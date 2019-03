Foxconn cierra una fábrica de iPhone en China tras 40 heridos en una reyerta

Foxconn Technology Group cerró su planta de Taiyuan, en el norte de China, este lunes después de una reyerta entre 2.000 trabajadores de la fábrica durante la pasada noche, donde 40 trabajadores resultaron heridos.

La planta de Taiyuan emplea a cerca de 79.000 trabajadores, para la fabricación de componentes de automóviles, componentes electrónicos para electrónica de consumo y molduras de precisión. Un empleado dijo a Reuters que la planta también fabrica piezas y ensambla el nuevo iPhone 5 de Apple. En un comunicado, Foxconn cita a la policía asegurando que unas 40 personas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica y varios fueron detenidos.

La compañía aseguró que el incidente se extendió desde lo que llamó una disputa personal entre varios empleados a las 23:00 horas (hora local) del domingo en una residencia de gestión privada, y fue controlado por la policía local a las 03:00 horas.

"La causa de esta disputa se encuentra bajo investigación por las autoridades locales y estamos trabajando estrechamente con ellos en este proceso, pero no parece haber sido relacionado con el trabajo", dijo Foxconn.

La agencia de noticias china Xinhua, citando a la oficina de seguridad pública de la ciudad de Taiyuan, informó que alrededor de 5.000 policías fueron enviados al lugar de los hechos para poner la situación bajo control. "La planta permanecerá cerrada este lunes para la investigación", aseguró el portavoz de Foxconn Louis Woo.

Foxconn, el nombre comercial de Hon Hai Precision Industry y el mayor fabricante mundial de productos electrónicos, ha visto pocos conflictos violentos en sus plantas en expansión en China, donde emplea a alrededor de un millón de trabajadores.

El pasado mes de junio, unos 100 trabajadores iniciaron revueltas en una planta de Chengdu, en el suroeste de China. La compañía se enfrentó a acusaciones de malas condiciones y maltrato de los trabajadores en sus operaciones en China, y ha estado empleando mucho tiempo y dinero en los últimos meses para mejorar el ambiente de trabajo y aumentar los salarios.

Un miembro del personal de la planta de Taiyuan aseguró que la planta podría estar cerrada hasta dos o tres días para llevar a cabo las investigaciones policiales.

"Hay una gran cantidad de policías en el lugar ahora", afirmó el funcionario, que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar con los medios de comunicación. Las llamadas a la policía Taiyuan no fueron atendidas de inmediato, mientras que un funcionario de la planta no quiso hacer comentarios cuando fue contactado por teléfono.