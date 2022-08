Estos son los modelos de iPhone que no actualizarán a partir del 7 de septiembre

A partir del 7 de septiembre algunos modelos de iPhone dejarán de actualizar. Estos son: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Esto ocurre por la llegada del iPhone 14, que llegará con la versión oficial de iOS 16. A partir de ahí se distribuirá para iPhone SE (2), iPhone SE (3), iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Nuevo iPhone

La multinacional tecnológica Apple ha anunciado el evento de presentación de hardware para el próximo 7 de septiembre, una fecha en la que todo apunta que se presentará al público el nuevo modelo de teléfono iPhone junto a otros dispositivos.

"Lejos. Acompáñanos en persona en un evento especial de Apple en el teatro Steve Jobs en Cupertino", así es como citaron a la prensa y a los fanáticos de iPhone para el miércoles 7 de septiembre.

Se trata de un evento que empezará a las 10:00 hora local (17:00 GMT) y se podrá seguir a través de la página web de Apple o en persona para los que tengan invitación. Aunque no se ha anunciado de manera oficial qué es lo que se presentará el miércoles, todo apunta a que podría ser el iPhone 14.

Es ya habitual que Apple muestre sus nuevos modelos de teléfono en la primera quincena de septiembre, normalmente martes o miércoles después del Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebrará el lunes anterior.

El actual modelo de iPhone, el 13, ha sido muy bien recibido por el público y sus ventas han aportado a disparar los beneficios de la firma.