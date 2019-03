Castlevania: Lords of Shadows en Nintendo 3DS

Castlevania: Lords of Shadow-Mirror of Fate se presentará por primera vez en el Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles. El juego ha sido desarrollado por Mercury Steam y se sitúa 25 años más tarde de los eventos ocurridos en Castlevania: Lords of Shadow, actuando como el precursor del tan anticipado y recientemente anunciado Castlevania: Lords of Shadow 2 para el sistema de entretenimiento PlayStation 3 y Xbox 360.



Castlevania: Lords of Shadow-Mirror of Fate desvela la historia de los descendientes de Gabriel Belmont, Simon y Trevor Belmont, como lucharán contra su propio destino con el único objetivo de conocer la verdad, sorprendiéndoles lo que encontrarán. Trevor Belmont, un caballero de la Hermandad de la Luz, se prepara para vengar la muerte de su madre a manos de su padre, quien ha regresado tras años de exilio para establecer su residencia en un extraño y misterioso Castillo. Lo que una vez fue Gabriel Belmont ahora responde como Drácula, un poderoso vampiro. Drácula ha declarado la Guerra a la Hermandad, preparando un catastrófico enfrentamiento entre padre e hijo.



En Castlevania: Lords of Shadow-Mirror of Fate, los usuarios podrán manejar múltiples personajes, cada uno con sus características particulares y habilidades en diferentes escenarios. Contando con una gran cantidad de combos y unos elaborados sistemas estratégicos de combate, los usuarios podrán usar las armas de los diferentes personajes y sus habilidades mágicas para derrotar a sus enemigos.



Los fans podrán recorrer a través de los niveles perfectamente detallados encontrándose con tremendos enfrentamientos, todo a partir de una característica exclusiva de Nintendo 3DS que cuenta con unos gráficos en 3D de alta calidad contando con zonas de desplazamiento lateral, que te permitirán seguir las batallas en 3D.