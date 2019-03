A la cárcel por publicar fotografías de su novia desnuda en Facebook

El joven acusado, de 20 años residente en Wellington, Estados Unidos, ha justificado su acción como un ataque de celos durante una borrachera.

Joshua Simon Ashby, de 20 años, ha sido condenado a cinco semanas de prisión por publicar, a través de Facebook, unas fotos de su ex-novia desnuda.

El joven publicó una imagen de su ex pareja desnuda delante de un espejo. Acompañando a la fotografía escribió frases como "perra muerta". En un principio el acceso a la fotografía estaba limitado a los 218 amigos de Joshua, pero después decidió hacerla pública a toda la red de Facebook. La fotografía estuvo accesible durante 12 horas hasta que la policía procedió a retirarla.



La defensa de este joven americano ha alegado que Joshua había publicado la foto bajo los efectos del alcohol durante un ataque de celos. El juez encargado del caso, Andrew Becroft, no ha encontrado estos hechos como atenuantes y ha condenado a cinco semanas de prisión al acusado. Para justificar su sentencia ha explicado que las leyes de impresión y publicación antigua no se corresponden con la actualidad de Internet. Además ha declarado al portal Stuff que "la tecnología no debe ser utilizado de esta manera".



Los padres del acusado han mostrado un apoyo total a su hijo, aunque entienden la sentencia. Ambos hablan de que este caso es uno de los posibles "lados oscuros" de Facebook y las redes sociales. Esperan que este caso sea un ejemplo para que las personas hagan un correcto uso de las redes sociales.



En España se ha dado un caso similar. La pasada semana la Policía Nacional de Gijón detuvo a un joven de 19 años acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al subir a una red social de Internet fotografías de contenido erótico de su ex pareja. Aún no se conocen los cargos presentados contra el joven.