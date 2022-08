Así puedes saber quién te ha bloqueado en Whatsapp

¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien no responde a tu Whatsapp? Esta es una pregunta muy frecuente entre los usuarios de la aplicación y la respuesta puede ser que no haya recibido tu mensaje porque esa persona te haya bloqueado. En Antena 3 Noticias, te contamos todas las pistas e indicios que pueden significar que una persona te ha bloqueado y que debes tener en cuenta.

Hora de la última conexión

Generalmente, Whatsapp suele decirte a qué hora se conectó una persona por última vez y también si se encuentra en línea. Si no te aparecen esos datos de tu contacto, puede que signifique que te han bloqueado.

Pero esta pista puede confundirnos ya que hay que tener en cuenta las opciones de privacidad que tenga en su cuenta de WhatsApp.

Su foto de perfil

Si la foto de perfil de la persona que sospechas que te ha bloqueado, no cambia en mucho tiempo, puede ser un indicio de bloqueo.

Un solo 'tick'

Si cuando mandas un mensaje, la persona lo recibe con un solo 'tick', significa que el mensaje ha sido enviado al servidor. Puede ser que la persona no tenga batería en su móvil, pero si pasa mucho tiempo y sigue sin recibirlo, deberías empezar a sospechar de que has sido bloqueado.

No puedo realizar una llamada de voz

Las próximas dos señales son las que indican el bloqueo de una manera más definitiva. Una de las maneras más directas de saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es intentar realizar una llamada de voz. Se hacen yendo a la pestaña de llamadas de la app, pulsando sobre el icono verde del teléfono y eligiendo el contacto al que quieres llamar.

La imposibilidad de conexión con tu contacto, es una prueba clara de que te ha bloqueado. Sin embargo, hay una posibilidad de siempre que le hayas llamado, su teléfono no tenga cobertura, aunque no sea lo más común.

No puedes agregar a la persona a un grupo de Whatsapp

Esta es la pista más que te confirmará si te han bloqueado: no puedes agregar a la persona a un grupo de Whatsapp.