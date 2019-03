Así es Google Music, la respuesta a iTunes

Tras meses de rumores, Google ha lanzado su servicio de música en la nube. Pero no será suficientemente completo como para competir con Apple ya que no cuenta con tienda online para contenido. Es solo un sistema de almacenamiento y gestión, es Music Beta by Google.



“Tu colección de música queda almacenada en la nube así que puedes dejar de preocuparte dónde está almacenada y comenzar a disfrutar de la música”. Con estas palabras se estrenó Paul Joyce sobre el escenario de la Google I/O 2011 en la conferencia que ha servido para confirmar este secreto nada oculto.



En Music Beta by Google, los usuarios tienen un cliente de escritorio para PC, OSX y Android (versión 2.2 en adelante) que les permite almacenar toda su música y gestionarla de forma sincronizada entre dispositivo. Dispone de las funciones ampliadas como creación de listas de reproducción, accesos rápidos y modo offline vía caché para momentos sin conexión a la red. La aplicación será idéntica tanto en móviles como en tabletas, adaptadas para cada tipo de pantallas, por lo que su aspecto será muy parecido al de estas imágenes filtradas.



El límite de espacio y almacenamiento fija do por Google está en 20.000 canciones para esta fase beta.



Y para los novatos, un poco de ayuda. Google Music Beta incluye un sistema de sugerencias que permite crear listas de reproducción de forma automática a través de una única canción escogida. Como siempre, el algoritmo que la crea es un secreto.



Music Beta by Google se ha lanzado como un servicio en fase de prueba. Es gratis “por el momento” y exclusivo, ya que solo se puede acceder por invitación. La forma más sencilla de hacerse con una es comprando una tableta Motorola Xoom o recibiendo la invitación de uno de los propietarios.



Sin el respaldo de las discográficas

El éxito de Music Beta dependerá del uso que le den los propietarios de dispositivos Android a las tiendas de música online de la competencia, ya que Google ha lanzado su tienda sin el respaldo de las discográficas. The New York Times, con la exclusiva, explicaba antes del anuncio que las peleas que han mantenido ambas partes en los últimos años han cerrado muchas puertas a la posibilidad de distribución online a través de Music Beta o Android Market.



Por esta misma razón incluso en el vídeo de presentación de este servicio de almacenamiento de música en la nube se hace referencia la rival más directo y líder del mercado, iTunes de Apple. ¿Será capaz de competir en inferioridad de condiciones?