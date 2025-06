¿En qué consiste la 'Appstinencia'? El método de Harvard para desengancharse del móvil

A propuesta de Nguyen parte de una premisa sencilla pero no por ello menos importante: las redes sociales son opcionales aunque millones de personas no pueden vivir sin ellas.

El protocolo 5D establece cinco pasos progresivos: Disminuir: reducir el tiempo de uso de apps y redes sociales.Desactivar: suspender cuentas temporariamente. Eliminar: borrar los perfiles de forma definitiva. Bajar de nivel de uso: cambiar el smartphone por un teléfono móvil básico, sin acceso a internet. Y por último, desconectarse: abandonar por completo la categoría de teléfono inteligente.

En un mundo cada vez más dominado por el bombardeo de las notificaciones y los likes, un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard ha diseñado un protocolo que busca ayudar a los jóvenes a liberarse de la adicción al teléfono y a las redes sociales. No es el único proyecto con este objetivo concebido por

miembros de la Generación Z, lo que demuestra que incluso el grupo de población más vinculado a la era de Internet está decidido a reducir el tiempo que

Pasa delante de la pantalla

La fundadora del programa de Harvard fue Gabriela Nguyen, de 24 años, estudiante de máster en Política y Análisis de la Educación. Se crió en Silicon Valley y a los 9 años ya tenía un iPod en la mano. Nguyen conoce bien el encanto y la carga de la hiperconexión. Para ella, creer en la era de lo digital de esta manera no es apreciado como algo positivo, más bien todo lo contrario. “Es como ser una rata de laboratorio”, dice la estudiante. “Actuábamos como cobayas de un modelo de vida hiperdigitalizado, creyendo que la tecnología curaría la soledad. Y no fue así”.

¿Por qué es importante dejar el celular? Según datos del American Addiction Center, en 2024 había más de 6.800 millones de usuarios de smartphones en el mundo, de los cuales el 6,3% mostraba signos de adicción. Además los usuarios hoy reciben un 427% más de notificaciones más y envían un 278% más de mensajes.

“Es como entrenar un músculo", dice Nguyen, "si lo haces con método y con apoyo, funciona”. Para ella, desde que abandonó las redes sociales y su smartphone, recuperó la capacidad de concentración, mejoró su salud mental y se reencontró con el placer de las relaciones cara a cara.

Método replicado en otras universidades

El método se está replicando en otras universidades, escuelas y grupos de jóvenes en Estados Unidos y Europa, donde cada vez más personas se animan a cuestionar el modelo de hiperconectividad que domina toda nuestras vidas.

“Sólo cuando lo eliminas por completo, dice Nguyen, te das cuenta de cuánto control tenía sobre ti”. Su camino hacia la desintoxicación no ha sido nada fácil. Después de probar límites de uso, decidió cortar por lo sano: no más redes, no más smartphone. Hoy usa un teléfono básico, sin conexión a internet. Su vida ahora está formada de relaciones directas. Ha redescubierto el placer de una vida offline, libre mentalmente.

El éxito viral de la iniciativa es una muestra de la necesidad de recuperar las relaciones auténticas y una reacción al sentimiento de soledad. “Las redes sociales son opcionales, ¿por qué nadie nos lo dice?”, dice Nguyen

El caso de Appstinence no es único. "El Club Offline" de los Países Bajos organiza encuentros sin celulares en cafés, parques y otros espacios, donde las personas pueden leer, charlar o simplemente estar presentes sin depender en todo momento de la tecnología.

