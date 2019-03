1600 personas se acoplan a un cumpleaños hecho público en Facebook

Unos 1.600 desconocidos se congregaron anoche en Hamburgo frente a la casa de una joven que había convocado a sus amigos a su cumpleaños a través de Facebook sin haber marcado el evento como privado, concentración que se saldó con seis detenidos, informó hoy la policía alemana.

Aunque la fiesta había sido desconvocada ante las numerosas confirmaciones de asistencia -unas 15.000- los jóvenes acudieron a la dirección indicada en la red social y allí permanecieron hasta bien entrada la madrugada. Previamente y ante el temor de que la situación pudiera descontrolarse, la familia de Thessa, que cumplía 16 años, contrató a un servicio de seguridad privada y alertó a la policía.

A pesar de las medidas de seguridad -cerca de 80 policías estuvieron de servicio hasta las 02.00 de la madrugada-, no todos los jóvenes con ganas de fiesta se comportaron de forma pacífica. "Arrojaron piedras, botellas y petardos. Los 'invitados a la fiesta' destruyeron jardines y pisotearon vallas", declaró Mirko Streiber, portavoz de la policía, quien agregó que algunos incluso se instalaron en los techos de los garajes.

Alrededor de la casa reinaba el caos y seis personas tuvieron que ser detenidas por causar lesiones y provocar daños materiales, aunque ya han sido puestas en libertad. "Cuando no se conoce bien el funcionamiento de Facebook, más vale estudiarse primero bien las condiciones de uso y luego convocar a un evento", dijo. No obstante, no se puede culpar a Thessa, que además optó por no celebrar su cumpleaños en casa, de las dimensiones que tomó su descuido, agregó Streiber. Según el portavoz, internet ha llegado a una dinámica propia en la que el individuo ya no es capaz de ejercer el control.