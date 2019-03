El yerno de los Tous pacta con la fiscalía dos años de cárcel que no cumplirá

Lluís Corominas, yerno de la familia de joyeros Tous absuelto hace cuatro años de homicidio tras matar en 2006 a un supuesto miembro de una banda que estaba robando en casa de su familia, ha pactado con la fiscalía aceptar 2 años de cárcel por un homicidio imprudente, que no tendrá que cumplir.

El Tribunal Constitucional confirmó en junio pasado la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que se repitiera el juicio con jurado que absolvió a Corominas porque consideró arbitrario y mal fundamentado el veredicto de absolución del jurado. Esa repetición estaba prevista para el día 28 de este mes.



El TC rechazó el recurso de amparo que presentó Corominas, quien alegó que la decisión de repetir su juicio vulneraba los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia.



Corominas ha llegado ahora a un acuerdo con la Fiscalía, que ha modificado su calificación y ha considerado que se trató de un homicidio imprudente en vez de doloso, es decir, que no fue intencionado, con lo que rebaja la pena que solicita el fiscal a dos años de cárcel.



Además, en el nuevo escrito de calificación del fiscal Manuel Sancho, hace constar que no se opondrá a que la sentencia "de conformidad acuerde la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, por concurrir todos los requisitos establecidos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal", entre ellos que Corominas no tiene antecedentes penales.



Aunque la fiscalía no se opondrá a que Corominas no ingrese en prisión, sí hace constar que deberá cumplir con la obligación de presentarse ante la Administración de Justicia y someterse a medidas penales alternativas.



Corominas evita someterse a un nuevo juicio con jurado, después de que en marzo de 2013 el tribunal superior catalán anuló por arbitrario el veredicto del jurado que absolvió a Corominas del homicidio del presunto ladrón y ordenó repetir el juicio con un nuevo tribunal popular, al desmontar la argumentación de que el yerno de los Tous había actuado por un miedo insuperable.



En el nuevo juicio, la fiscalía era la única parte acusadora, ya que la familia Tous llegó a un acuerdo con la viuda de la víctima a la que indemnizó con 310.000 euros a cambio de retirar la acusación. En el primer juicio, el fiscal solicitó inicialmente once años de prisión para Corominas, aunque al final de la vista oral rebajó su petición a siete años y medio de cárcel.



El yerno de los Tous, que era responsable de seguridad de la familia de joyeros, disparó y causó la muerte a un supuesto ladrón de origen albanokosovar que vigilaba cerca del chalé familiar al que habían entrado a robar sus presuntos cómplices el 9 de diciembre de 2006.