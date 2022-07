La Xunta de Galicia aprueba ayudas directas para los afectados por los incendios

El Gobierno gallego ha aprobado un decreto con el que buscará prestar ayuda "lo más rápidamente posible" a los ciudadanos que han sufrido la ola de incendios, con el foco en quienes han visto destruidas o muy dañadas sus viviendas. Unas subvenciones que se han aprobado debido a que la Agencia Gallega de Emergencias evaluó la situación de las zonas donde hubo incendios en los últimos días y decretó que se trata de zonas "afectadas por fuegos de naturaleza catastrófica".

El dato de las viviendas afectadas aún no está cerrado, pero la Xunta sitúa en el entorno de los 85 los inmuebles afectados, pendiente de determinar la tipología de las construcciones y en qué estado estaban.

¿Qué daños cubrirán?

Dichas ayudas contemplan los daños causados en viviendas y menaje domésticos, y también en instalaciones complementarias, dentro de las que se incluyen pozos, hórreos, cobertizos, invernaderos para autoconsumo, así como instalaciones eléctricas y de iluminación, y de telecomunicaciones.

En caso de vivienda habitual, se podrá cubrir el 100% del coste de la reposición o reparación, tanto del edificio principal como de las instalaciones complementarias, con un máximo de 122.400 euros. Si era una vivienda no permanente ni habitual, se concederá con un máximo de 61.200 euros.

Para cubrir los daños sufridos por el menaje doméstico de primera necesidad, en las primeras viviendas se financiará hasta el 100% de los gastos: si están ruinosas, con un máximo de 15.000 euros; si no lo están, con un máximo de 7.000 euros. En las viviendas que no sean permanentes ni habituales se cubrirá el 50% de los estragos en el menaje: si están ruinosas, con un máximo de 5.000 euros; si no lo están, con un máximo de 3.000 euros.

También se dará cobertura a los titulares de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas, por los daños y pérdidas derivados directamente de los incendios, así como a los dueños de maquinaria afectada.