Feijóo pide la dimisión del fiscal García Ortiz: "Quien se sienta en el banquillo no puede perseguir delitos"

El Tribunal Supremo confirma que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, será "procesado" por la presunta filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sala de apelación del Supremo le sitúa ya al borde del banquillo y "exonera" a su número 2.

Los magistrados coinciden en que "la filtración en la noche del día 13 de marzo de 2024 del correo de 2 de febrero a la prensa, que contenía información reservada y que no debía publicarse, y su posterior inclusión en la nota informativa elaborada por el fiscal general del Estado y publicada en la mañana del siguiente día, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente" por García Ortiz.

Feijóo ya se ha pronunciado sobre este procesamiento. El presidente del PP pide la dimisión del fiscal Álvaro García Ortiz después de que el Tribunal Supremo le haya dejado al borde del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos

"Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más.", ha expresado Feijóo en un mensaje en la red social 'X'.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avala la postura de su partido pidiendo su "dimisión inmediata" pues cree que es una "auténtica vergüenza" que España tenga un Fiscal General del Estado "siendo causado, juzgado y sentado en el banquillo de los acusados" en vez de "persiguiendo el delito y a los delincuentes".

"No hay otra opción, España no se merece la vergüenza de tener a su fiscal general procesado e investigado, esto no está pasando en ningún país democrático", afirma.

