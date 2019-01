El auto de prisión de 'La Manada' de Callosa: "La víctima es manejada por los detenidos y se oye cómo dice 'no' en varias ocasiones"

El auto de prisión de 'La Manada' de Callosa, al que ha tenido accedo Antena 3 Noticias, relata la presunta violación y la grabación que los cuatro detenidos realizaron de los hechos:

"La víctima no tiene ningún control sobre sí misma, no es capaz de moverse o de erguir siguiera la cabeza, se oyen quejas, gemidos, alcanza a decir únicamente 'no, no' en varias ocasiones, escuchando alguna queja ahogada, se supone por tapándole la boca, ya que en la propia grabación se escucha a uno de los detenidos decir en un momento dato 'me ha mordido los dedos'.

"Se puede observar cómo no es capaz de moverse, en todo momento es manejada por los detenidos, observándose cómo es penetrada por varios de ellos, cómo los cuatro la agreden sexualmente mientras hablan e incluso se escucha alguna risa. Tienen el absoluto control de la situación", asegura.

Además, el auto añade que "no existe lugar a dudas de que los detenidos fueron las personas que agredieron sexualmente a la perjudicada".