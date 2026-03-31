VÍDEO: El surrealista intento de atraco en Mijas que acaba con el ladrón huyendo con las manos vacías entre las risas de los testigos

Una situación completamente rocambolesca se vivió en un bar de Mijas (Málaga) en la que un hombre equipado con un casco de moto y un machete de grandes dimensiones trató de atracar el establecimiento. Sin embargo, el acto fue percibido como una broma tanto por el camarero como por los clientes que se encontraban en el interior en el momento de los hechos.

El individuo extrajo el machete que ocultaba en el pantalón y golpeó en dos ocasiones la encimera del mostrador. A continuación, comenzó a reclamar el dinero en inglés: "The money, money, money; now" (el dinero, ya). Fue entonces cuando estallaron las risas entre el trabajador y los presentes, que permanecieron impasibles incluso cuando el asaltante acercaba el arma a pocos centímetros.

Lejos de intimidarse, uno de los clientes le contestó con ironía: "¿The money now? ¿Llamamos a la policía?". Según relatan los testigos, los tres implicados pensaban que se trataba de otro cliente habitual con el que habían estado bromeando minutos antes y que acababa de salir del local.

La confusión llegó a tal punto que el propio camarero agarró el machete y, en tono burlón, le indicó que estaba 'mellado' y que el cuchillo no servía. Ante la ausencia total de miedo y la reacción de burla, el ladrón, desconcertado y superado por la situación, decidió darse la vuelta y marcharse sin conseguir botín alguno.

"Nosotros ni hemos denunciado porque no nos imaginábamos que era un atraco de verdad", explican desde el establecimiento. No obstante, más tarde comprobaron que no se trataba de ninguna broma al conocer otro intento de robo de características similares en una hamburguesería cercana.

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