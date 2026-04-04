VÍDEO: López Miras, presidente de Murcia, se disfraza de emperador romano un año más

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha personificado un año más al emperador romano Teodosio I El Grande, dirigiendo una cuadriga al galope en la procesión del Viernes Santo en Lorca. Es el tercer año consecutivo que López Miras representa, en el desfile bíblico pasional, al emperador que gobernó simultáneamente la mitad oriental y occidental del Imperio Romano y que impuso el cristianismo como religión en ambas.

El desfile bíblico pasional de Lorca, protagonizado por cofradías como el Paso Azul y el Paso Blanco, es uno de los actos centrales del Viernes Santo. La Semana Santa de Lorca, que cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2007, se caracteriza por su impresionante puesta en escena, que incluye desfiles bíblicos pasionales y representaciones cristianas.