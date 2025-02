VÍDEO | Se derrumba la torre de la iglesia de la Asunción en Viguera, La Rioja

El pueblo de Viguera, en La Rioja, se ha despertado consternado con una imagen que ninguno de sus habitantes quería ver. La torre de su iglesia, un emblema del municipio, se ha desplomado por completo. Eran las 21:42 cuando la torre de la Iglesia de la Asunción, un bien de interés cultural, se vino abajo y quedó reducida a escombros, alertando a los vecinos que salieron a la calle, alarmados por el fuerte ruido. "Buuuum", describe una vecina que presenció el colapso. Se venía alertando de su mal estado desde hace un tiempo, hasta que finalmente la estructura no ha aguantado más.

Veinte vecinos desalojados

El derrumbe no solo ha afectado a la propia iglesia; hasta once casas próximas al lugar han tenido que ser desalojadas. Un total de 20 personas han tenido que ser movidas de sus viviendas. A pesar de todo, el derrumbe no ha causado heridos, pero sí múltiples daños materiales. Cuatro coches han quedado sepultados por los cascotes. "Era el único icono de este pueblo bonito", lamenta un vecino. El sentimiento general es de tristeza y desconsuelo. La torre era más que un edificio: era parte de la identidad de Viguera.

A la espera de saber las causas

Nada más conocerse el derrumbe, se activó el protocolo de emergencias. Bomberos de Logroño, Guardia Civil, sanitarios y técnicos de SOS Rioja acudieron al lugar. Se movilizó incluso a la Unidad Canina de Rescate por si alguien pudiera estar atrapado entre los escombros. Un aparejador municipal de Logroño también se desplazó para evaluar la situación.

Ahora, queda esperar los informes técnicos para determinar las causas del desplome. Aunque las autoridades insisten en que la torre fue restaurada en 2017, muchos vecinos señalan que su deterioro era evidente. El pueblo entero sigue en shock. "Cuesta creérselo", repiten los habitantes de Viguera. Esta madrugada, han dicho adiós a un símbolo. Ahora, solo quedan ruinas y muchas preguntas por responder. Los vecinos del pueblo cuentan que que desde años la torre estaba "en mal estado y que tenía unas grietas muy grandes"

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha lamentado el derrumbe de la torre de la iglesia de la Asunción de Viguera, que se produjo anoche, y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados por este hecho. "En estos momentos, estamos en contacto directo con el Gobierno de La Rioja, quien de momento informa de que no hay daños personales, y los equipos de emergencias están trabajando en la zona", informaba la Diócesis.

Han destacado que "estamos también en contacto con el párroco, que se encuentra allí presente". Por otro lado, junto con la Consejería de Cultura, "estudiaremos la fórmula más rápida para dar una solución adecuada a la restauración del templo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com