Vídeo: brutal agresión de cuatro chicas a un taxista en Santa Coloma de Gramenet

Un taxista ha sido brutalmente agredido por cuatro jóvenes en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana cuando las cuatro chicas eran pasajeras del taxista.

Tres de las agresoras persiguieron al conductor y comenzaron a darle puñetazos. Mientras tanto, la cuarta chica comenzó destrozar el coche y empezó a darle patadas al espejo retrovisor.

El taxista, en un intento de escapar del trío que lo estaba golpeando, intentó defenderse cuando una de ellas intentó atacarlo con su bolso. La pelea continuó en medio de la carretera, mientras la cuarta chica seguía aporreando el retrovisor del vehículo.

En un momento dado, el taxista y una de las chicas cayeron al suelo, pero la agresión no se detuvo, ya que las jóvenes siguieron utilizando el bolso para atacarlo. Las imágenes del incidente, que han causado gran indignación, muestran una violencia desmedida hacia el conductor.

La Asociación Elite Taxi ha expresado su repudio a este ataque, indicando que, según testigos, las mujeres habían bebido demasiado y no querían pagar la carrera, lo que desencadenó la pelea. "Hoy nos levantamos con un nuevo suceso en la madrugada pasada. Cuatro chicas agreden a un compañero que se intenta defender como puede. No sabemos los motivos pero poco importan cuando cuatro personas intentan linchar a otra. ¿Que habría pasado si ese taxi llévara incorporadas las cámaras de vigilancia? Que cada uno piense lo que quiera pero la única verdad es que el taxista está muy desprotegido, en especial por las noches donde parece que está de moda agredirnos. Desde Élite Taxi Barcelona condenamos todo tipo de violencia venga de donde venga y esperamos que todo el peso de la justicia caiga sobre estas inconscientes que no se quedan contentas con darle una soberana paliza si no que también se ceban con su herramienta de trabajo", señalaban en el comunicado.

Posteriormente han reconocido que los hechos sucedieron hace un año, no el pasado 30 de mayo. Esta asociación asegura que el taxista lleva un año sin trabajar por el miedo que tiene tras esta agresión.

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra han informado que, hasta el momento, no tienen constancia de que se haya presentado ninguna denuncia relacionada con esta agresión.

La comunidad del taxi se encuentra conmocionada por el suceso, y hay un llamado generalizado a reforzar la seguridad para los taxistas, quienes en numerosas ocasiones se enfrentan a situaciones de riesgo durante sus jornadas laborales.

¿Se pueden instalar cámaras en los taxis?

Los taxistas de Barcelona exigen que el Ayuntamiento permita a los autónomos instalar cámaras de videovigilancia en sus vehículos para protegerse ante posibles robos o agresiones.

Esta medida, que han reclamado durante mucho tiempo, ha cobrado relevancia nuevamente tras la denuncia de una trabajadora autónoma que sufrió un incidente con un cliente.

Los taxistas consideran que la inseguridad en las calles justifica la implementación de un sistema de vigilancia en beneficio del colectivo, según afirmó el abogado Emilio Domínguez, experto en transportes y movilidad, a este diario.

