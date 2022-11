Las víctimas lamentan la revisión de condenas: "Pido que respeten mi tiempo de paz y tranquilidad"

El ala morada del Gobierno insiste en que la ley del 'solo sí es sí' insiste en que el fallo está en la ejecución de la norma. Hoy la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha solicitado a los medios de comunicación "no hacer noticia" de las peticiones para las reducciones de penas porque es algo que puede "alarmar mucho a las mujeres".

Rosell ha lamentado el "alarmismo" creado en torno a la nueva ley de Libertad Sexual, principalmente en el ámbito "comunicativo y social". "Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden revisar sentencias, como cuando en su día pedían absoluciones y sus clientes están condenados", ha señalado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha pedido "calma y tranquilidad": "Es evidente que esto suscita muchísimo debate y preocupación y nosotras queremos compartir en primer lugar nuestra preocupación por lo que pueden sentir muchas mujeres en este país", ha dicho.

Más de 140 casos en revisión

El año pasado, en España, 3.196 personas fueron condenadas por delitos sexuales. El 98% eran hombres. Hay al menos 145 casos revisados, o pendientes, o susceptibles de revisión, y al menos 12 condenados ya se han beneficiado de una rebaja de la pena, algunos de ellos excarcelados.

Con la entrada en vigor de la nueva ley el Supremo tendrá que aplicarla en todos los recursos pendientes. Uno de los primeros, el de los dos futbolistas del Arandina, condenados a 4 y 3 años de cárcel por abusar de una menor.

A ellos se les podría rebajar la pena, "aproximadamente un año", con lo que se evitaría su ingreso en prisión. "Los jueces lo único que están haciendo es su trabajo", afirma Olga Navarro, abogada en el caso.

En el otro lado se encuentran las víctimas. "No se les debería permitir. Me genera miedo y ansiedad", reconoce Lucía. Su agresor, que fue condenado a 12 años por un delito continuado de abusos, ya ha pedido la revisión. "Es algo para lo que no estaba preparada", confiesa.

En Murcia, el exmarido de Isabel también podrá beneficiarse. "Ha solicitado la reducción de dos años y él tiene una condena de 9 años. Si yo tenía un tiempo de paz y tranquilidad, pido que se me respete".

En curso hay más de 100 peticiones de revisión de condena y los jueces de varias Audiencias Provinciales ya preparan reuniones para unificar criterios. "Desde luego la norma no ha conseguido lo que pretendía", explica el abogado César Canora.