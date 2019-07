En las declaraciones de la joven, a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, ha dicho que estaba en una habitación cuando entró el primer agresor que fue quien le quitó la ropa, le penetró sin preservativo y le realizó tocamientos. En su declaración, la menor asegura que estuvo bebiendo y bailando en esta casa.

La joven cuenta que al estar el agresor encima de ella la inmovilizaron y que fue penetrada una vez por cada uno de ellos. Durante todo el tiempo que se encontró en la habitación insistió en que quería marcharse.

En las declaraciones ha mencionado que en la habitación no había luz pero utilizaban la luz del móvil para iluminar, por lo que reconocía a todos los agresores. "No había luz, utilizaron el móvil para iluminar. Entraron cuatro personas a la habitación. No entraron a la vez, entraron de uno en uno", ha explicado.

Esta misma mañana la joven ha presenciado una rueda de reconocimiento en la que estaban los cuatro detenidos y otros 16 figurantes.