Una víctima de abusos sexuales cree que la ley del 'solo sí es sí' no le protege: "Me genera miedo y ansiedad"

Desde los 7 años Lucía estuvo sufriendo agresiones sexuales por parte de su tío. Recuerda que "él me pedía que le masturbara, mientras él me masturbaba a mí". Era tan pequeña que le costó darse cuenta de que eso no era normal.

Los abusos duraron 6 largos años, hasta que ya no pudo más. Tenía depresión, bulimia y se contó a un amigo. Le contó lo el infierno que estaba viviendo. Reconoce que ha sido "un proceso muy largo y doloroso", tuvo que ir a testificar unas 5 veces y alguna con su agresor al lado.

En 2018, su tío fue condenado a 12 años de prisión por un delito continuado de abusos. Hasta el 2020 no ingresó en prisión. Ahora él ha pedido una reducción de condena de dos años, lo que supondría cumplir 10 años. Para Lucía "no deberían de permitir ni siquiera que lo soliciten" y asegura que le genera "miedo y ansiedad pensar que se adelante su salida de prisión".

Ley del Sí es Sí

La ley del 'solo sí es sí' se impulsó tras el caso de La Manada. Según Teresa Hermida, la abogada de la joven víctima de La Manada, se ha producido una paradoja justo la norma que debía protegerla se ha vuelto en contra de la propia víctima. De hecho ha confirmado que la joven se siente muy triste y que se está produciendo una revictimización de la chica.

Por su parte Agustín Martínez, abogado de los condenados, asegura que en las próximas horas va a solicitar la reducción de penas de Ángel Boza. Y que estarán pendientes de la respuesta de la Audiencia Provincial de Navarra. Además ha asegurado que el resto de los condenados ha decidido por decisión propia no pedir ningún recurso de revisión, pero él cree que si se concede la revisión de Boza, se le concedería a todos.

Tribunales de Justicia

De momento ya hay cerca de 100 sentencias revisadas. De ellas al menos 15 se han beneficiado de una rebaja de la condena y al menos 4 condenados ya han sido puestos en libertad. Los Tribunales de Justicia ya están fijando fechas para unificar criterios ante la cascada de recursos que se están presentando