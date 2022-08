La versión de los bomberos de Castellón: el cambio de viento fue brusco y sorpresivo y no se pudo avisar

Hubo un cambio de viento sorpresivo y busco que hizo que el incendio de Bejís se descontrolara y no fuera posible avisar con tiempo para evitar que el tren de media distancia València-Zaragoza quedara a escasos metros de la lengua de fuego.

Es la versión que han dado los bomberos de Castellón, que han asegurado que todo se desarrolló de forma precipitada y que no hubo tiempo de reacción: "Cuando se produce un desplome de columna de convención o un fenómeno sorpresivo, no es previsible ese tipo de afecciones, como no son previsibles, es imposible dar instrucciones. Para dar instrucciones, nada más hubiera un pequeño incendio tendríamos que desalojar a 50 kilómetros a la redonda", ha detallado el director del Puesto de Mando del Consorcio de Bomberos de Castellón, Fernando Kindelán.

Diferentes versiones

Una decena de pasajeros del convoy resultaron afectados debido a la proximidad de las llamas. Algunos señalan que fue la maquinista la que abrió las puertas y pidió a los viajeros que salieran de los vagones. Pero esta versión contradice la dada por Renfe, que asegura que la operaria hizo todo lo contrario, solicitando que no se movieran de sus asientos, y que incluso tiene varias heridas "de cuando intentó hacer que subieran los propios pasajeros al tren".

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha reconocido que sobre lo ocurrido "hay versiones opuestas" y que "es necesario analizar lo sucedido desde el rigor". Lo único que queda claro es que "hubo cierta sensación de pánico al principio al ver el humo tan cercano a la vía".

La lluvia, gran aliada en estos momentos

Las lluvias y el descenso de las temperaturas de las últimas horas han ayudado a estabilizar el fuego. "Ha llovido y después de una semana terrible es el primer día con una buena noticia", ha confesado Puig, que ha anunciado que después de que los bomberos hayan logrado perimetrar el incendio de la Vall d'Ebo "este jueves se completará el regreso a sus casas de los vecinos".

Sin embargo, debido a la virulencia de la combustión, que ha arrasado miles de hectáreas y ha dejado un "paisaje dantesco", la Generalitat se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica para que los territorios afectados por los incendios "puedan acogerse a las ayudas".