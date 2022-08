La lluvia y el descenso de las temperaturas ayudan a estabilizar el incendio de Vall d'Ebo, en Alicante

La situación en el incendio de Vall d'Ebo, Alicante, ha mejorado tras cuatro días de intensas llamas. Gracias a las lluvias de la pasada madrugada a las que acompañó un descenso de las temperaturas, el fuego en Vall d'Ebo ha remitido. La situación evoluciona favorablemente y se espera que, si continúa así, el incendio se dé por estabilizado durante el día de hoy.

La humedad y las temperaturas siguen dando allí un descanso, aunque siguen manteniéndose las precauciones. Este fuego ha calcinado ya casi 12.000 hectáreas de un paraje de gran valor ecológico. Algunos de los 1.500 vecinos desalojados de 12 pueblos y urbanizaciones ya han podido regresar a sus casas y el resto lo irán haciendo durante el día de hoy. A la espera de la evolución del fuego durante el día de hoy, los efectivos trabajaron durante la tarde de ayer refrescando la zona y quitando combustible de donde creen que se puede reavivar el fuego.

Horas después llegaba la esperanza al puesto de mando de los bomberos que trabajan en Vall d'Ebo. Comenzaban a caer las gotas y llegaba la humedad, grandes aliadas para remitir las llamas. Gracias a ello y al descenso de las temperaturas, la situación es mucho más esperanzadora y optimista. Hasta ahora, el principal motor del fuego eran las altas temperaturas y la escasa humedad.

A pesar de la favorable evolución, los efectivos no se relajan. La probabilidad se centra en tormenta eléctrica, hecho que puede reavivar las llamas, ya que este incendio fue originado por un rayo. También preocupa el calentamiento del terreno. A pesar de la lluvia, varios puntos continúan calientes. Los medios aéreos ya se han retirado y el incendio ha sido perimetrado.

Por el momento, el frente no ha avanzado en las últimas horas y se espera que la situación siga así. Si esto ocurre, se prevé que el fuego quede estabilizado durante el día de hoy. Por el momento no hay llama en ninguno de los frentes y el incendio "da buenas señales", pero aún no se da por controlado.

Ximo Puig ve este jueves como "un día decisivo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ve el día de hoy como "un día decisivo" para los incendios de Bejís (Castellón) y Vall d'Ebo (Alicante), debido a la lluvia, la bajada de las temperaturas y la humedad. En una entrevista recogida por Europa Press, Puig ha explicado que la meteorología permite que este jueves se destinen "34 operativos en Bejís y 20 en Vall d'Ebo".

El presidente valenciano ha asegurado que lo que más le preocupa es la seguridad y la vida de las personas: "la pérdida de patrimonio natural es enorme, nos entristece y nos interpela humanamente, pero nada es comparable con la pérdida de una persona o una vida. Lo que más me ha preocupado en todo este episodio, que ya supera una incidencia de más de 20.000 hectáreas, es la vida de las personas", ha dicho Puig, refiriéndose a los dos grandes incendios que se viven últimos días en la Comunidad Valenciana.