Verifica aquí por qué son falsas las afirmaciones de Victoria Abril sobre la pandemia de COVID-19 a la que llama "coronacirco"

La actriz Victoria Abril se ha sumado a la larga lista de voces negacionistas, la artista ha aprovechado la entrega de un galardón para renombar la pandemia del coronavirus como: "coronacirco", sembrando dudas sobre la eficacia de las vacunas, las cifras de fallecidos y las restricciones adoptadas. Verifica aquí cuánto de cierto hay en sus afirmaciones.

"Con ganas de hablar", Abril llegó a asegurar que esto "es un folleto de televisión" y defiende que la "vida no puede ser el miedo al peligro de morir". La negacionista ha criticado las medidas adoptadas en Francia para frenar la pandemia de la COVID-19 y ha defendido "esto no es una pandemia, es una panflemia" pero lo ha hecho afirmando datos no del todo ciertos, a continuación comprobamos la verdad de sus afirmaciones.

"Los muertos del COVID no son ni el 10% de los totales del año"

Victoria Abril afirmó en varias ocasiones que las muertes por coronavirus en Francia no suponen ni el 10% de los fallecidos durante todo el 2020. Si consultamos los datos oficiales publicados por el instituto galo de estadística vemos que si bien entre enero y febrero de 2020 se registró una menor mortalidad que en años anteriores entre el 1 de marzo y el 30 de abril, coincidiendo con la primera ola de COVID-19 se notificó un exceso de muertos de 27.300 personas (27%). Este incremento se moderó entre mayo y agosto donde se registraron 1.100 fallecidos más. El último trimestre de 2020 coincidiendo con la segunda ola hubo en Francia un exceso de decesos de 33.000 personas.

"Ahora somos cobayas: Las vacunas son experimentos sin probar"

Las tres vacunas que se comercializan hasta el momento en Europa: la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca sí se han testado antes de su comercialización en seres humanos. Los tres sueros han superado ya tanto la fase 2 como la 3 en la que se incluye dos procedimientos mientras a unos pacientes se les suministra un placebo y a otros el fármaco. Ni los pacientes ni los médicos saben a qué grupo pertenecen en este momento del ensayo.

Una vez superada la fase 3 es cuando se pide autorización para comercializar la vacuna y es entonces cuando se entra en la fase 4 que se produce cuando el producto ya se vende y entonces se utiliza a gran escala, este último paso tiene como objeto monitorizar los posibles efectos secundarios.

La eficacia de la vacuna contra el coronavirus ya ha sido probada

Un estudio elaborado por científicos del Instituto de Investigación Clalit de Tel Aviv ha demostrado que, en Israel, una sola primera dosis de la vacuna de Pfizer ha reducido la mortalidad a causa del coronavirus en un 72%.

El ensayo, en el que también han participado investigadores de la Universidad Ben Gurion del Néguev, supone la prueba más amplia realizada hasta el momento sobre la efectividad y seguridad de la vacuna, que para que sea completamente eficaz debe administrarse en dos dosis distintas.

Según el estudio, las hospitalizaciones por COVID-19 entre aquellos inoculados con una única dosis se redujeron en un 74% pasados 14 días desde la administración, mientras que los casos graves fueron un 62% más bajos.