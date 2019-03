Los vecinos de la ribera del Ebro están "agotados" de sufrir los daños causados "por la mala gestión que se hace del río"

DECLARACIONES DEL ALCALDE DE QUINTO

La situación "está tranquila", dado que el nivel del agua "ha comenzado a bajar y no hay riesgo para la población". Sin embargo, la riada ha inundado más de 3.000 hectáreas y ha afectado a infraestructuras, si bien "hasta que no se vaya el agua no se verá" cuánto daño ha causado.