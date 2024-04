Los vecinos de El Entrego, Asturias, se han quedado sin cementerio en el pueblo

Los vecinos del Entrego, en Asturias, están indignados. Se han quedado sin cementerio en el pueblo. Ahora ya no pueden visitar a sus seres queridos, ni nadie puede ser enterrado allí. El cementerio está completamente cerrado, y el pueblo en pie de guerra por poder recuperar el acceso.

Toda esta situación se remonta a mediados de marzo, cuando el dueño del cementerio avisó de su intención de cerrar el cementerio porque se jubilaba. El ayuntamiento le había ofrecido 70.000 euros: "No podemos pagar más de 74.500 euros", afirmaba José Ramón, el alcalde del pueblo. Todo para poder comprar el cementerio y convertirlo en un servicio público, gestionado por la organización municipal.

Aunque para el propietario esa suma de dinero no ha sido suficiente, ya que él, seguía pidiendo 400.000 euros, además dice que lleva avisando 4 años al ayuntamiento sobre su decisión de cerrar, y que en todo este tiempo el consistorio no ha hecho nada, y son a ellos a los que ahora tienen que pedir explicaciones.

Fue hace dos semanas cuando el dueño dio el ultimátum, y avisó a los vecinos del Entrego de su decisión de que a finales de marzo cerraría el cementerio. Un anuncio que se ha hecho realidad.

"No hay derecho a que nos hagan esto, es algo completamente abusivo", comentaban algunos vecinos del pueblo al encontrarse hoy las puertas del cementerio cerradas con un candado.

El ayuntamiento les aseguró que la Policía Local iría a abrir el cementerio si hacía falta, pero nada, cerrado, no pueden entrar: "Esperemos que no necesitemos que nadie del pueblo venga aquí a enterrarse estos días, porque yo me planto aquí y a ver. Yo tengo allí los nichos, no tienen más remedio que dejarme pasar", afirmaban algunos vecinos del Entrego.

¿Cuál es el motivo del cierre del cementerio?

Todo se debe a que en 1993 el obispado vendió estos terrenos a una empresa privada por diez millones de pesetas, lo que serían 60.000 euros en la actualidad. Además, los vecinos acusan al dueño de haber dejado el cementerio en ruinas.

Ante esta situación el Ayuntamiento ha propuesto expropiar el terreno, pero de momento no hay ninguna novedad y todo está en un limbo. Esta tarde los vecinos vuelven a concentrarse a las puertas del cementerio, dispuestos a lo que sea necesario para poder volver a ver a sus seres queridos.

