Los vecinos de El Entrego, Asturias, podrían quedarse sin cementerio porque el dueño se jubila

El Entrego, un pequeño pueblo de Asturias tiene su cementerio en las manos de un particular, a pesar de que se trate de un servicio público. Todo se debe a que en 1993 el obispado vendió estos terrenos a una empresa privada por diez millones de pesetas, lo que serían 60.000 euros en la actualidad.

El ayuntamiento le ha ofrecido 70.000 euros, "no podemos pagar más de 74.500 euros", afirmaba José Ramón, el alcalde del pueblo. Para el propietario no es suficiente, y pide 400.000 euros, además dice que lleva avisando 4 años al ayuntamiento sobre su decisión de cerrar, pero el consistorio no ha hecho nada en todo este tiempo, y son a ellos a los que tienen que pedir explicaciones.

Los vecinos del pueblo están completamente indignados: "Yo tengo aquí a mis padres, a mis abuelos, tengo todo". "Es denigrante, es que es denigrante", afirman.

Piden al propietario que sea transigente y apelan a su sensatez y sensibilidad con el pueblo. Los vecinos están en pie de guerra y piden que se deje a los muertos descansar en paz, y sin líos de dinero.

Polémica en una urbanización de lujo en Estepona

En la urbanización Torre Bermeja la mayoría de sus vecinos son británicos, que vienen solo en verano a disfrutar de las buenas temperaturas de Estepona. Está ubicada en una zona tranquila, pero ahora algunos de sus vecinos no están tranquilos.

El presidente de la comunidad ha decidido subirse el sueldo, lo que ha creado una polémica en la urbanización.

Los sueldos de los miembros del Gobierno rondan los 79.000 euros brutos anuales de los ministros, unos 86.000 euros los vicepresidentes y el presidente del Gobierno gana algo más de 90.000 euros.

Ahora vean el sueldo de otro presidente. El de esta esta comunidad de Torre Bermeja. Gana 86.724 euros anuales. "Se trata de un auténtico dislate en términos morales y un disparate en términos jurídicos", dice el abogado David Valadez.

Al enterarse de esta noticia, uno de los vecinos ha decidido denunciar el caso. Según la demanda "es contrario a los Estatutos de la Comunidad y a la Ley de Propiedad Horizontal".

