Vecinos desesperados exigen soluciones en el Pleno de Paiporta: "Nos habéis abandonado totalmente"

Los vecinos de Paiporta, la zona cero de la catástrofe de la DANA que ha dejado más de 200 fallecidos, han acudido al Pleno del Ayuntamiento. Una sesión que deja imágenes parecidas a lo ocurrido en el Pleno de la localidad valenciana de Aldaya, otra de las afectadas. Ahí los vecinos mostraron su indignación con lo ocurrido hace ya un mes.

Ahora, en Paiporta, los habitantes también ha expresado su rabia, su ira y desesperación por lo que se vivió aquel fatídico 29 de octubre. El pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha escenificado el descontento, la rabia y la desesperación de los vecinos que han asistido como público y que han exigido soluciones y responsabilidades. Además, han asegurado que la desorganización, desinformación y la descoordinación ha sido "absoluta" y, tras un mes de la tragedia, "continúa".

El Pleno ha terminado pasada la medianoche y con la alcaldesa del pueblo llorando desconsoladamente. Lágrimas provocadas por todo lo que ha visto y oído en un pleno donde los vecinos han sacado fuera todo lo que llevan dentro.

Lo vivido hace tan solo unas horas en Paiporta refleja cómo está la situación todavía en Valencia. Aseguran que están desesperados. Las ayudas llegan con cuentagotas y aún queda mucho por limpiar. Son las palabras de los que lo han perdido todo tras una riada. Han querido dejar claro que no pueden más.

"No tenéis credibilidad. Ninguno. No traéis soluciones. No traéis un plan establecido. No traéis nada. Nos habéis abandonado totalmente", expresaba un vecino.

Los nervios han estado a flor de piel durante todo el Pleno. El silencio solo se ha escuchado para recordar a las víctimas. Es la población con más fallecidos tras la DANA. El resto del Pleno se resumen en la rabia, indignación y hartazgo de los vecinos que han perdido a sus seres queridos, también sus hogares, hacia el Ayuntamiento.

"Se pueden hacer las cosas mal, rematadamente mal y como las habéis hecho vosotros", expresaban los vecinos indignados con la gestión de la catástrofe. También se han quejado de la tardanza de las ayudas, que llegan con cuentagotas. También han querido agradecer a los voluntarios su ayuda y compromiso.

Vecinos de Paiporta exigen soluciones tras la DANA

La palabra más repetida: soluciones. Es lo que exigen. Quieren comenzar a rehacer su vida porque un mes después la situación sigue siendo complicada para muchas familias.

Durante el desarrollo del pleno, se ha producido un apagón, una prueba de que en Paiporta aún queda mucho por hacer. "Vamos a trabajar unidos", ha sido la noticia de la esperanza entre tanta crispación.

La sesión plenaria ha aprobado varios puntos del orden del día con la dificultad de las interrupciones continuas del público. Se ha aprobado una modificación de crédito de 1,4 millones de euros para destinarlo a partidas para afrontar los gastos corrientes para la recuperación de la DANA.

Durante el turno de ruegos y preguntas, los concejales de la oposición han manifestado su malestar y han exigido "seriedad y compromiso" con los vecinos. También han criticado la actuación del Gobierno el día 29, y el hecho de que no se suspendieran las clases.

La alcaldesa, Maribel Albalat ha explicado que se recibió una alerta hidrológica de que el barranco del Poyo iba a llegar a los 264 litros cúbicos por segundo, una cantidad que era, ha dicho, "asumible", y que está muy alejada de los 2.300 que finalmente se registraron y de los que "no recibimos aviso".

También se ha exigido que se publiquen ya las bases para acceder a los 5,3 millones de euros que donó al municipio el empresario Amancio Ortega, y el consistorio ha explicado que se tendrán listas próximamente.

Los vecinos han trasladado a las autoridades que los garajes continúan anegados, el alcantarillado sigue obstruido en muchos domicilios; las aguas fecales que se están vertiendo en muchos garajes desde las comunidades de vecinos porque las bajantes están rotas; así como la falta de alumbrado público.

También han mencionado la reapertura de los colegios: "No puede ser que 4.000 niños no están reubicados en ningún colegio".

