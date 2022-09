Los vecinos de Astigarraga, en Gipuzkoa, votan en consulta popular a favor de mantener las luces de Navidad

Conforme se van acercando las fechas navideñas, el debate de siempre vuelve a resurgir: la instalación o no de las luces de Navidad, puesto que supone un gasto presupuestario y energético. La localidad guipuzcoana de Astigarraga ha querido zanjar este tema consultando directamente a la población mediante una votación. Y todo esto teniendo en cuenta que, este año, las luces de Navidad van a costar 15.000 euros.

Los vecinos ya se han pronunciado y el 61% han decidido que sus calles sean iluminadas otro año más. Por lo tanto, si habrá iluminación navideña.

Antena 3 Noticias ha tenido ocasión de hablar con Grupo Ximénez, una empresa cordobesa que coloca árboles de Navidad en distintas plazas de pueblos. Durante seis horas, un árbol de Navidad tiene un consumo de "entre tres y seis euros al día". A pesar de ello, actualmente es más económico porque se utilizan bombillas LED.

La convocatoria no ha tenido una alta participación. El municipio cuenta con alrededor de 7.000 habitantes, y sólo se han emitido 269 votos. De ellos, 165 personas (61,3 %) han votado sí y a 104 (38,7 %) no les parece conveniente. Entre los participantes, el 65,4% han sido mujeres, el 33,5% hombres y el 1,1% no binarios.

Para llevar a cabo la votación se puso en marcha una consulta telemática durante una semana, del 16 al 23 de septiembre, en la que pudieron participar los mayores nacidos en 2006 o antes empadronados en Astigarraga. Las personas con dificultad para votar mediante sistemas telemáticos podrían también hacerlo físicamente. La pregunta era sencilla: "Luces de Navidad, ¿sí o no?".

En Donostia, mismo presupuesto que el año pasado

En Donostia, el Ayuntamiento ha decido mantener en 410.000 euros el presupuesto de este año para luces navideñas. Supone la misma cantidad que en 2021. La intención del gobierno municipal es mantener el número y calidad de los adornos, puesto que se trata de un momento "especial" por distintas circunstancias (crisis energética, inflación...). La decoración se realizará "con prudencia y sentido común, pero con espíritu navideño". El coste energético de 45 días de encendido de los adornos de Donostia no supera los 4.000 euros al ser todas las bombillas de bajo consumo.