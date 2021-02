Unos okupas prometen irse si el dueño les paga y se terminan quedando con la casa y el dinero

Antena 3 Noticias se cita con otra de las víctimas de la okupación en España. Su nombre es Luis Abelleira y alquiló su casa a finales del año pasado. Ahora no le pagan y también se niegan a abandonar la vivienda.

No solo eso, si no que los okupas le prometieron abandonar la casa por una cantidad, él accedió y ahora se han quedado con el domicilio y con el dinero. El no puede entrar a su propia casa hasta que no la desokupen.

Tan solo pagaron la fianza y el primer mes. Además la víctima de la okupación también es el encargado de pagar los recibos de la luz, el agua y el gas: "Me llega la comunidad según lo que consumen, el mes pasado creo que fueron 126 euros... y tengo que pagarlos".

"Ellos me pidieron 1.650 euros y les dije que se los daba si se iban. Es una coacción pero prefiero recuperar la propiedad y quitarme el problema de encima", reconoce Luis, que aún no ha recuperado ni su vivienda ni ese dinero.

Los okupas no dejan de enviarle mensajes de audio para negociar con él. Antena 3 Noticias intenta entrar en la vivienda pero los okupas no abren la puerta. Como Luis, miles de personas en España sufren este problema de la okupación.