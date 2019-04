El conmovedor vídeo con el Marbella rinde homenaje póstumo y despide a su vecino Pablo Ráez

''Pablo me ha enseñado a decir te quiero, me ha enseñado a abrazar. Me ha hecho mejor persona'', ''Ha hecho de su enfermedad una enciclopedia, más que una lección. Nos ha enseñado a tener leucemia y a saber llevarla'', ''Si no fuera por Pablo Ráez, no sabríamos ni siquiera qué es donar médula''.

Estos son algunos de los testimonios que han acompañado el emotivo vídeo de casi cuatro minutos en el que familiares y amigos han querido recordar al héroe Pablo Ráez.

Ha sido en la entrega de la medalla de la ciudad, que ha sido concedida al joven que revolucionó las redes sociales mientras luchaba contra la leucemia. El vídeo muestra imágenes de Pablo a lo largo de su vida, testimonios de amigos y familiares y lo más importante, cómo han tomado conciencia de la necesidad de las donaciones de médula ósea.