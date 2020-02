Así contó Pablo Ráez a través de las redes sociales su lucha contra la leucemia

>> Pablo Ráez: "Dan ganas de tirar la toalla, pero no me rindo, seguiré luchando hasta que llegue mi día"

El joven marbellí explicaba que su situación, después del trasplante de médula, no era tan buena como debería.

>> "Todo llega y todo pasa"

"Estoy muy feliz, fuerte y, sobre todo, con unas ganas locas de empezar a disfrutar de mi vida", escribe el joven.

>> Pablo Ráez agradece el apoyo de su novia: "Me quiero casar contigo"

Pablo Ráez agradecía a su novia el apoyo que le ha dado durante su lucha contra la leucemia y le ha propuesto matrimonio para sellar su pacto de amor.

>> Pablo Ráez: "No me importa si no aparece un donante para mí, quiero llegar al millón"

"No te puedes amargar por cualquier cosa. Tienes que vivir tu día a día y tu presente. No te puedes amargar por lo que vendrá", afirma.

>> El caso de leucemia de Pablo Ráez dispara el número de donantes de médula ósea

Su campaña en favor de la donación de médula ha logrado que solo en la provincia de Málaga se haya incrementado en un 1000 por ciento la donación de médula.

>> Pablo Ráez, el luchador contra la leucemia: "Si quieres donar, vas a donar, no te pongas más excusas"

En una nueva publicación en Instagram insistía en que "lo importante es que todo el que pueda done".

>> "Siempre fuerte, siempre", la historia de un guerrero de 20 años que lucha contra la leucemia por segunda vez

"He sufrido mucho, tanto psicológicamente como físicamente, he tenido mucho miedo, me he querido suicidar, me he hundido, he caído en la mas profunda miseria, pero he podido levantarme con un cambio de mentalidad", explicaba.