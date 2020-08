Un vecino afectado por un incendio en un edificio de Madrid: "Algunos seguían durmiendo al no saltar la alarma"

Un fuego que devoró gran parte de la torre de 20 plantas de este edificio de viviendas del norte de Madrid y que deja muchas incógnitas.

Las alarmas estaban desconectadas, pero ¿quién las desconectó? ¿dónde está la persona que originó el incendio?

Borja, vecino contiguo al piso que originó el incendio es el héroe de esta historia. Gracias a que a él le reventó un cristal, llamó al 112, bomberos, policía y timbró a los vecinos. Él lo ha perdido todo.

La inquilina del piso de la barbacoa se dio a la fuga. El portero vio cómo salía por el garaje. Los bomberos dicen que este tipo salvó muchas vidas.

El vicepresidente de la comunidad señala que el causante tendrá que aclarar a quién se le ocurrió la bendita idea de desconectar las alarmas. Hay quien dice que se aprobó en Junta.

El dueño de uno de los áticos señala que lo vio todo. Su casa no ardió. Podría hablar de lo problemáticos que eran los vecinos causantes del siniestro. Llevaban solo dos meses y eran muy fiesteros. Ya les habían echado de otra torre.

El administrador del grupo de whatsApp de toda la torre no ha perdido casa, él vive en un 6º, pero no puede entrar. No tiene agua, tiene goteras, fugas de agua, huele a humo y hay muchas cenizas. Se ha desplazado a casa de su familia fuera de Madrid.