Un repartidor chilla a un policía por multarle con 1.500 euros en Torrelavega: "Estoy trabajando, como tú"

Momento tenso en una calle en Torrelavega, en Cantabria. Un repartidor se ha enfrentado a un policía, después de que le impusieran una multa por aparcar en una zona prohibida.

"Subnormal, ¿tú te crees que me puedes multar con 1.500 euros?¡Qué estoy trabajando, igual que tú!", dice el transportista en un vídeo grabado por un vecino y al que ha tenido acceso eldiarioalerta.com. En las imágenes se puede ver cómo otro agente intenta tranquilizar al transportista, que asegura, dirigiéndose al policía que le ha multado, "siempre es el mismo".

En los instantes finales se escucha al policía decirle "lo que quiero es que te comportes".

Posteriormente, en una publicación en Facebook, el repartidor se defendía diciendo que intentó explicar al agente que iba "en dirección al hospital y le enseño la mercancía". "Me dice que me va a multar, que me identifique. En ese momento, mal por mi parte, pierdo los papeles, me dice que me va a multar con 1.500 euros, que me va a llevar detenido, ya ahí salgo fuera de mí y le llamo de todo", describe.