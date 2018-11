Un juez ordena a una menor de edad que colabore con las tareas del hogar

Una chica de 13 años denunció a sus padres por malos tratos en Murcia. El juez que llevaba el caso, tras comprobar que la chica no tenía pruebas, entendió que lo que quería era vivir sin normas. El magistrado ha ordenado a la adolescente que colabore en casa, que arregle su habitación y ponga la mesa.

El juez asegura que no existen pruebas de maltrato, que la versión de la adolescente no es creíble y que se contradice. Además, destaca que la joven está en una edad difícil, que no obedece ni respeta a sus padres y que busca escapar de su control. También explica que la llegada de un nuevo hermano le ha hecho sentirse desplazada.

Según el artículo 155 del Código Civil, "los hijos deben obedecer a sus padres" y contribuir con su esfuerzo "al levantamiento de las cargas de la familia".