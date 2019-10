La página web del ayuntamiento de Jerez no funciona desde el pasado miércoles cuando un hacker bloqueó todos sus sistemas informáticos. Ahora, el pirata cibernético pide un rescate en 'bitcoins' para retirar el virus. Aunque no ha transcendido la cantidad de monedas virtuales exigidas, la alcaldesa de la ciudad andaluza, Mamen Sánchez, ha asegurado que no aceptará ningún chantaje y que el personal informático del consultorio, junto a dos ingenieros del Ministerio de Interior, trabajarán para su recuperación durante este fin de semana.

El hacker logró encriptar el sistema con un virus creado el pasado 27 de septiembre a través de uno o varios correos electrónicos enviados al consultorio. Numerosos departamentos y áreas de atención y servicios a la ciudadanía siguen bloqueados pero la alcaldesa socialista afirma que "los datos están seguros y protegidos, no hay fuga de datos, pero hay daños en los ficheros de arranque y por ello se están analizando soluciones".

El PP, desde la oposición, se ha mostrado preocupado por las consecuencias que puede tener este ciberataque tanto en el Ayuntamiento como en los ciudadanos y ha asegurado que el partido socialista no ha actuado de forma correcta y debería haber destinado más inversiones en modernizar su sistema informático. La alcaldesa ha alegado que el virus es de reciente creación y que ya se destinan fondos a la renovación de equipos y mejoras informáticas municipales.