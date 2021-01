Un cerrajero cobra a una mujer 1.077 euros por abrirle la puerta en Nochevieja: "Me parece una estafa"

María del Mar Val, una mujer de Cartagena, Murcia, ha denunciado que le cobraron más de 1000 euros por abrirle la puerta el día de Nochevieja. "Cuando me abrió la puerta, me dijo eran 1.077 euros. A mí me parece una estafa", señala.

La mujer explica que, junto con su pareja, salieron a cenar el día de Nochevieja a casa de un familiar y se olvidaron las llaves dentro de casa, por lo que no podían entrar.

Aunque sabían que podría costarles algo más de lo normal por tratarse del último día del año, llamaron a un cerrajero. Según la empresa, se trata de un precio normal en un día como ese. De hecho, según el diario ' La opinión de Murcia', la empresa, AVG Servicios, presupuestó los 1.077,29. Además, una persona, que se identifica como David, explica que en un servicio de urgencia en una noche tan señalada es el precio habitual en el sector.

Aun así, la familia quiere denunciarlo porque aseguran que es un "abuso". Asimismo, manifiestan que nadie les cambió la cerradura, sino que simplemente abrieron la puerta.

Comentan que no podían plantearse haber dormido en un hotel porque la pareja está enferma y necesita su oxígeno, el cual estaba dentro de la vivienda. "No me esperaba ese dinero, y le dije, ¿no me irás a cobrar 1.000 euros?, y se callaba", apunta la mujer.

Por último, manifiesta que le parece muy llamativo que el cerrajero le preguntara si se trataba de una vivienda comprada o alquilada. "Si hubiera sido alquilada seguramente no me hubiera cobrado eso", asegura.