Ultimátum a las monjas cismáticas de Belorado: expulsión de Pablo de Rojas y burofax a la exabadesa

El Vaticano ha nombrado al arzobispo de Burgos, Mario Iceta,Comisario Pontificio para el monasterio de Belorado en el que un grupo de religiosas ha anunciado su decisión de apartarse de la Iglesia Católica y abrazar la doctrina de la Pía Unión San Pablo Apóstol.

De este modo, Mario Iceta ostenta plenos poderes para la dirección administrativa y espiritual del convento. Dos de sus primeras decisiones han sido anunciar la prohibición de acceder al recinto a Pablo de Rojas y su ayudante José Caecero, así como a cualquier persona vinculada a la Pía Unión San Pablo Apóstol.

Por otra parte, el arzobispo de Burgos ha remitido un burofax a la hasta ahora abadesa comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento de un Comisario Pontificio con efectos inmediatos.

Los siguientes pasos a adoptar por parte de Mario Iceta será mantener un encuentro con cada una de las hermanas del convento de Belorado para que tengan la oportunidad de expresar su voluntad de continuar o abandonar la Iglesia Católica.

Según explica el arzobispado burgalés en un comunicado, "la renuncia expresa y pública de abandono de la iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial".

La consecuencia prevista por el Derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, concluiría con la declaración de excomunión latae sententiae, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada

"Le dije a Don Mario que algo no iba bien"

En la comparecencia ha participado la Madre María Javier Soto, presidenta federal de la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen los monasterios de Belorado, Orduña y de Derio. Ha explicado que su relación con las hermanas de convento fue siempre excelente y nunca observó nada que levantara ninguna sospecha, hasta que percibió un cambio en el comportamiento de algunas hermanas.

"Luego alguna cosa empecé a ver; hablé con Don Mario y le dije que alguna cosa no funcionaba bien. Yo no he estado allí dentro pero la relación conmigo se volvió extraña", explica.

La figura de Comisario Pontificio otorga a Mario Iceta una autoridad semejante a la del superior mayor del monasterio. Supondría que a partir de ahora asumiría las competencias y el poder de la propia abadesa y de todo su consejo.

El falso obispo ve "ilegal" que Iceta asuma el control de los conventos

José Ceacero -portavoz del falso obispo Pablo de Rojas -excomulgado en 2019-, considera "ilegal" que el arzobispo de Burgos asuma el control de los conventos, según comenta a 'EFE'. Además, confirma que no han recibido ninguna comunicación oficial para abandonar el convento de Belorado, Orduña y Derio.

Las monjas clarisas prefieren guardar silencio, aunque han asegurado que se encuentran bien.

