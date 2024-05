Quién puede estar detrás del cisma de las monjas clarisas de Belorado y Orduña: ¿qué pasa si son excomulgadas?

Las religiosas clarisas del Monasterio de Belorado (Burgos) aseguraban en un comunicado que no están ni encerradas, ni secuestradas, ni manipuladas ni alejadas de sus familias y que "no se van de la Iglesia" tras varias informaciones en las que aseguraban que se separarían de la Iglesia.

Pese a la amenaza de excomunión, el arzobispo de Burgos lo descartaba este jueves. De momento, hay reina el hermetismo en el convento burgalés de Belorado. De sus mensajes en redes han pasado a guardar silencio.

Todo comenzó cuando unas monjas clarisas en España anunciaban que abandonan la Iglesia católica para seguir a un obispo excomulgado. Las religiosas, con conventos en Belorado y Orduña, se declaran así sedevacantistas, es decir, que no reconocen la autoridad del Vaticano y se unen a la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que considera último papa legítimo a Pío XII, fallecido en 1958, lo que para muchos es una "secta" fundada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019.

Además, las clarisas anunciaron que querían vender un convento para poder comprar el monasterio de Orduña a la Iglesia. Mientras, el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria muestran su sorpresa por el anuncio, sin que hayan recibido comunicación oficial.

"No estamos secuestradas"

Las monjas clarisas de Belorado han asegurado "no estar secuestradas" y han trasladado su deseo de "ser fieles a la verdad de Cristo". Aseguran que explicaran que no se van a ir de la Iglesia.

El escrito está firmado por la madre abadesa sor Isabel de la Trinidad, en nombre de todas las monjas de la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, que acusaban a Roma de no querer concederles "licencia de venta del convento de Derio" y de no permitirles "cumplir con los pagos" del Monasterio de Orduña y rescindir el contrato de compraventa después de tres años.

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, afirmaba estos días que teme que las monjas clarisas de Orduña puedan estar siendo "manipuladas" por que todo le parece "muy extraño". Algo que ellas mismas han desmentido. "Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen", aseguraban, según recoge 'Europa Press'.

¿Que ocurriría se son excomulgadas?

Por el momento, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, no plantea la excomunión de las monjas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia) porque no ve -por el momento- delito de cisma.

"Es pronto para pronunciarse sobre si las religiosas han cometido un delito de cisma, recogido en el Código de Derecho Canónico, pues los acontecimientos están siendo tan veloces y sorprendes que hay que tener un tiempo de calma, paz y reflexión", dice Iceta en una entrevista con 'EFE'. "No me planteo en este momento ningún tipo de medida canónica", añade, por lo que sobre la mesa no estaría la excomunión de las religiosas.

El arzobispo de Burgos quiere recabar toda la información con la monja que el martes abandonó Belorado, que se encuentra en el convento de las clarisas de Castil de Lences (Burgos), acompañada de la superiora de la Federación.

Tampoco cree que el caso forme parte de una 'vendetta' de Pablo de Rojas, que fue excomulgado por el propio Iceta cuando era obispo de Bilbao. Sobre qué ocurriría con el Monasterio de Santa Clara de Belorado, propiedad de la comunidad de religiosas, en el caso de que todo esto acabase en cisma y excomunión y el obispo Iceta explica que es "algo que tendrán que ver", ver qué dicen los estatutos y cómo se ha tomado la decisión.

Quién es Pablo de Rojas Sánchez-Franco

El anuncio de la comunidad religiosa de Clarisas de Belorado de abandonar la Iglesia católica y pasar a estar bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco ha puesto el foco sobre este excomulgado en 2019.

Luis Santamaría, teólogo experto en sectas y autor del libro 'A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España' lo define como "un personaje megalomaníaco con delirios de grandeza, que aúna lo eclesiástico y lo nobiliario, que se pasea por Bilbao con ornamentos episcopales propios de otra época", recoge 'EFE'.

Se presenta a sí mismo como "duque imperial", príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y cinco veces Grande de España, fundó en 2005 en Bilbao la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que se define como la verdadera Iglesia de Cristo.

Cuenta con Facebook, Instagram y Twitter y un canal de YouTube donde publica cartas pastorales sobre algunos temas y en 2020 prohibió a sus seguidores vacunarse del coronavirus "bajo pena de pecado mortal". No reconoce a ningún obispo de Roma posterior a Pío XII.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com