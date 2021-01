El tuit viral de una pequeña tienda de Cantabria para poder sobrevivir en plena pandemia de coronavirus

Debido a la pandemia de coronavirus, miles de negocios sufren las consecuencias del confinamiento y sus continuas restricciones. Son muchos los empresarios que a día de hoy siguen padeciendo estas medidas extremas y llegar a fin de mes es todo un reto. Manti es un pequeño empresario cántabro que lo está viviendo en primera persona.

El día 13 de enero, el usuario @Manti_Belray publicaba en su perfil de Twitter un mensaje que removía sentimientos: "Hola gente! Esta es mi tiendita, esta en Colindres, Cantabria, llevo poquito abierto y a pesar de repartir flyers, la tienda no termina de arrancar, necesito el poder de Twitter para poder salir adelante, ya que no he encontrado trabajo y esta es mi manera de intentar sobrevivir".

Su tienda no acababa de afianzarse y buscaba en las redes sociales una difusión que tras intentarlo por otros medios no ha obtenido. Solamente en un día ha conseguido tener más de 14.000 retuits y 13.500 me gusta en su publicación. Sus palabras han calado en los usuarios, lo que ha conseguido que muchos de ellos le proporcionen consejos, nuevas ideas y sobre todo una viralización a nivel nacional.

La tienda está ubicada en la localidad de Colindres, Cantabria, y a pesar de que como dice Manti "los comienzos son muy duros", seguro que con todos los consejos, el apoyo y la difusión de las redes sociales conseguirá reflotarla.