6 trucos para que el uniforme del colegio dure mucho más

Todos hemos ido alguna vez con rodilleras o coderas en nuestros chándal y uniformes. Esta vuelta al cole es un autentico reto ahorrativo de cara al invierno. Los comercios especializados en uniformes o incluso los propios colegios que venden sus uniformes coinciden en que cada vez son más los padres que compran tallas más grandes y pocas prendas. Algunos de los truco de antaño y que se siguen manteniendo con los lavados en programas de prendas delicadas, estirarlo y plancharlo solo en caso necesario, poner rodilleras en los agujeros o coderas y coger o cortar los pantalones que queden "pesqueros" transformándolos en pantalones de verano.

España ha cambiado en los últimos años. El uniforme ya está en la mayoría de colegios privados y concertados y, en muchos públicos. Al comienzo del curso suele ser un gran desembolso pero si sigues estos trucos para que el uniforme dure más tiempo será un ahorro y no solo en este curso.

Quitar las manchas difíciles

Es inevitable que su hijo llegue a casa manchado. Ya sea tinta, tempera, barro, comida, hierba, etc. Hay trucos de limpieza fáciles como lavados a mano y con agua a 30º. En el caso de la ropa blanca el truco que nunca falla es el vinagre blanco con tu detergente y lavas la prenda con las manos restregando la mancha. Otro truco para la ropa blanca es meter la prenda en Bicarbonato de sodio, echan 1/2 de taza de bicarbonato de sodio con agua tibia y lo dejas unos minutos. No obstante, en internet puedes contar otros trucos como el del limón, la leche, etc.

Cambiar de ropa a los niños una vez que lleguen a casa

Llegar a casa y decir a tus niños que se cambien de ropa evita que su uniforme se desgaste, se ensucie con la comida o la merienda y evitará que se ensucie más.

Lavar las prendas en programas correctos

Los programas que elegimos para lavar nuestra ropa, los productos y la forma en la que tratamos la prenda es fundamental y será acuciante para determinar la duración del uniforme escolar. Pero no solo es importante el proceso de lavado, el secado también es fundamental en el proceso de cuidar la ropa escolar.

Para saber como cuidar la prenda deberás de asegurarte y revisar la etiqueta de la prenda entes de lavarlo y plancharlo.

Por lo general es recomendable lavar la ropa a 30 grados así ahorraras en el uniforme escolar de tu hijo y en la factura de la luz (en esta última te recomendamos entrar en la página de OMIE o en cualquier otra que te indique el precio de le luz según las franjas horarias...). Otro detalle es la secadora, le recomendamos poner la secadora solo si realmente lo necesita porque el secado al "aire libre" ayuda a mantener la prenda fresca y el sol a la luminosidad de las prendas blancas.

Pasar cualquier uniforme escolar

Si tiene más de un hijo que asiste a la misma escuela, pasar el uniforme escolar entre hermanos es una excelente manera de ahorrar dinero cada año. Además, muchas escuelas ahora están organizando uniformes de segunda mano para ayudar a otros alumnos. En caso de tener primos o vecinos, podéis poneros en contacto y que vuestros hijos vayan heredando las prendas del uniforme escolar.

Sea astuto con las reparaciones y modificaciones

En lugar de tirar cualquier uniforme escolar al que le falte un botón o tenga un pequeño agujero, por ejemplo, podría repararlo.

Si la ropa le queda corta puede cortar ese pantalón para que le sirva como pantalón de verano. En caso de que lo herede y le quede grande, puede coger el bajo e ir sacándolo a medida que crezca.

Pon etiquetas en el uniforme escolar de su hijo

Muchas veces los niños pierden cosas. Y es por ello que te recomendamos etiquetar con el nombre de su hijo las prendas escolares como la chaqueta, camisetas, etc. Puede que se lo deje en los vestuarios tras hacer educación física o que se confunda con la chaqueta de otro compañero. En ese caso quien encuentre la prenda sabrá de quién es, y si es una prenda equivocada podrá dársela a la persona y el tener la suya de nuevo.