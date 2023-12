El Tribunal Constitucional impide analizar los móviles de los absueltos en el juicio de Marta del Castillo

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo que presentaron los padres de Marta del Castillo para pedir que se analizaran los teléfonos móviles de los acusados del asesinato de su hija que fueron absueltos. El Constitucional entiende que "no se ha agotado la vía judicial" para acudir en amparo. Así lo ha adelantado 'Diario de Sevilla'.

De esta forma se rechaza analizar los teléfonos de Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, su novia, Samuel Benítez y Javier García, el Cuco. Tras ello, el único terminal que se tendrá en cuenta será el de Carcaño, del que se entregó el informe realizado por la empresa Lazarus esta semana. La no admisión del recurso no afectaría al móvil de Marta en el caso de que apareciese, ya que del terminal no se tienen indicios de su paradero desde el día del asesinato, el 24 de enero de 2009.

La abogada de la familia recurrió al Tribunal Constitucional al considerar que se produjo una modificación del auto del juez de Instrucción número 4 de Sevilla. Este permitió el análisis de todos los teléfonos, pero después aclaró que solo se podían examinar los de Miguel Carcaño y el de la propia Marta si aparecía.

El Constitucional entiende que no se ha agotado la vía judicial para pedir su amparo, de modo que no analiza el fondo de la cuestión ni los argumentos presentados por la letrada, incluido el incidente de nulidad con carácter previo presentado antes de acudir al tribunal de garantías. Ese incidente citaba que con la negativa a examinar los teléfonos de los otros implicados, se estaba dejando a la familia en una situación de indefensión, a la vez que defendían que no pretendían reabrir el caso, sino solo facilitar una vía para encontrar los restos de la joven.

Entregado el informe pericial del teléfono

De este modo, el único móvil que se analizará será el de Miguel Carcaño. En abril del año 2021, el titular del Juzgado de Instrucción 4, Álvaro Martín, ya autorizó a clonar dicho móvil con el consentimiento de este para tratar de reconstruir sus movimientos la noche del crimen y conseguir alguna pista del paradero del cuerpo de Marta del Castillo. El juez consultó a la Policía Nacional si era posible realizar esa operación.

La familia de Marta del Castillo pidió esta prueba en el marco de la pieza separada abierta para localizar el cuerpo de la joven porque sería distinta a la realizada en 2013.

El pasado miércoles fue entregado el informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño. Así lo confirmó Antonio del Castillo en su cuenta de X, antes Twitter.