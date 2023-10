Cuatro de los cinco desaparecidos del incendio de las discotecas de Murcia han sido localizados con vida

Noticia esperanzadora entre el caos y el dolor que vive Murcia desde este domingo. Cuatro de los cinco desaparecidos del incendio de las discotecas Golden, La Fonda y Teatre de Murcia han sido localizados con vida. La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, confirmaba el hallazgo de tres de estas personas en las Noticias de la Mañana. Poco después, el Alcalde de Murcia, José Ballesta, ha actualizado la situación en redes sociales, alertando del hallazgo de otra persona más. De esta manera, ya se han localizado a cuatro de las cinco personas desaparecidas. "Estamos viviendo una auténtica pesadilla", confiesa la vicealcaldesa apenas un día después de la tragedia.

"Murcia, todos los murcianos, estamos completamente desolados"

El dolor no va a menos según pasan las horas, confiesa Rebeca Pérez: "Murcia, todos los murcianos, estamos completamente desolados. No hay palabras para describir el dolor que sentimos en este momento que desde luego no va a menos, sino todo lo contrario, revivimos minuto a minuto el dolor de cada una de las familias".

Las tres personas que han sido localizadas con vida "estaban fuera de Murcia", pero sus familiares y allegados los relacionaban con la zona de ocio en la que ocurrió el incendio, por lo que denunciaron su desaparición. Afortunadamente, se les ha localizado "sanos y salvos", explica Pérez, quien afirma que "en este momento, las cifras son claras. Tenemos 15 desaparecidos y 13 personas que lamentablemente han perdido la vida en este incendio".

Aún se desconoce el origen del fuego, puesto que los primeros esfuerzos se centraron en localizar a los fallecidos y heridos, aunque entre las primeras hipótesis se baraja un posible cortocircuito. La vicealcaldesa de Murcia es clara. Se buscarán responsabilidades y "aquellas personas que no hayan hecho bien su trabajo tienen que pagar por ello".

El incendio se desencadenó sobre las 6:00 horas de la mañana de este domingo. Los servicios de emergencia recibieron varias llamadas que alertaban del incendio incendio en la zona de discotecas de 'Las Atalayas', que suelen frecuentar jóvenes, sobre todo, durante los fines de semana. Cuando los bomberos llegaron, se encontraron con tres discotecas afectadas: Golden, Teatre y La Fonda Milagros. En ese momento, había cuatro personas afectadas por inhalación de humo. En una de estas salas de ocio se estaba celebrando un cumpleaños.

Murcia está devastada ante lo ocurrido en 'Las Atalayas'. El presidente de la región, Fernando López Miras, visitó este domingo por la tarde el Palacio de los Deportes de la capital, lugar en el que se alojó a familiares y allegados de los afectados por el incendio. Se mostró totalmente devastado. Con dificultad para encontrar las palabras, el presidente murciano confesaba difícil de entender y asimilar "lo que están sintiendo, lo que están transmitiendo y cómo están viviendo esto" las familias afectadas por la tragedia.

"Hay mucho dolor, hay angustia y hay desesperación", relataba, calidicando la situación de "dramática". López Miras intentó transmitir a los allegados "no solo el apoyo de la Región de Murcia, sino la puesta a su disposición de todos los recursos del Gobierno regional".