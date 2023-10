José Ballesta, alcalde de Murcia, tras romper a llorar por el incendio: "Los bomberos sacaban chicas de 20 años"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha sido entrevistado en Noticias Fin de Semana de Antena 3 para analizar el incendio en varias discotecas de Murcia que se ha cobrado al menos 13 víctimas mortales: "Habría al menos cinco personas sin localizar. No quiere decir esto que estén en ese lugar; al tratarse de fin de semana a lo mejor se han ido a dormir a casa de un amigo o conocido y no han comunicado a su familia dónde están ahora mismo. Hay hasta 18 comunicados de familiares y amigos de desaparecidos en este momento. De los 13 fallecidos, se han podido tomar las huellas dactilares de tres y de los otros diez se hará por ADN".

"Se sigue buscando por parte de los bomberos en la zona donde han aparecido estos cadáveres se ha comprobado que no hay más. Se está comprobando si hay otros fallecidos en otra zona del recinto. En este momento se está siguiendo la investigación y se ha llevado iluminación nocturna para poder trabajar durante toda la noche", ha señalado el alcalde popular en su entrevista con Matías Prats.

"Ha sido un día especialmente caluroso en Murcia y esto ha contribuido a la temperatura del interior"

Por tanto, aún queda algún hueco, alguna zona a la que todavía no se ha podido acceder en las discotecas afectadas: "Hay algunas zonas que no han podido ser desescombradas por la dificultad de acceso y por el peligro para los bomberos y servicios de emergencias. Ha habido que abrir orificios en las paredes para acceder y actuar con escalas. El procedimiento y la logística está siendo complicado y además ha sido un día especialmente caluroso en Murcia; esto ha contribuido a la temperatura del interior. Cuando los bomberos salían a la calle se tiraban al suelo buscando oxígeno y pidiendo agua, no podían casi respirar tras su actuación".

El rango de edad de las víctimas es de entre 20 y 40 años: "Los bomberos me comunicaban que era una pena cuando sacaban chicas de 20 o 21 años, muy jóvenes, pero todavía no se tiene la filiación exacta. Todo es mediante la inspección ocular en aquellas que guardaban unos ciertos rasgos que podían hacer identificable a la persona", confirma José Ballesta.

La investigación sigue curso, pero aún estamos lejos de conocer cómo se inició el fuego: "En este momento todavía la policía científica no ha podido entrar con todos sus efectivos a realizar las investigaciones y las pesquisas necesarias para poder esclarecer el origen y las causas de esa tragedia. Todavía no tenemos esos datos".

"Está toda la ciudad abatida e invadida por la tristeza. Es una situación de desolación absoluta y total", ha lamentado para acabar el edil del PP.

Material inflamable

Los bomberos consiguieron acceder al interior de la discoteca a las 10 de la mañana. El fuego se había declarado cuatro horas antes, sobre las 6, y rápidamente se propagó a otras dos discotecas contiguas (Teatre y Golden) en la zona conocida como Las Atalayas, en Murcia.

El interior de la discoteca donde se originó el fuego ha quedado reducido a hierros y ceniza. La temperatura en el interior sigue siendo a esta hora muy elevada y todavía trabajan para apuntalar las zonas con riesgo de derrumbe. Se desconocen las causas del trágico suceso, pero según varios testigos todo se inició en la planta superior del local La Fonda, donde se celebraba un cumpleaños. La sala estaba decorada con material muy inflamable.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el incendio. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la Comunidad ondearán a media asta desde mañana, 2 de octubre, y hasta el miércoles, 4 de octubre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia también ha declarado también tres días de luto oficial por las víctimas mortales.