El vecino de San Fernando con obesidad mórbida pide ayuda: "Que me ingresen ya, no puedo más"

Hace unos meses Antena 3 Noticias les contaba la historia de José María Fernández, un vecino de San Fernando con obesidad mórbida que llevaba 15 meses sin poder moverse de la cama. A sus 49 años, este gaditano que vive solo y con 300 kilos de peso lanzaba un llamamiento para ser operado y poder recuperar su vida.

Dado lo conmovedor de su relato, un cirujano experto en obesidades mórbidas se ofrecía a operarlo. José María agradecía la ayuda y se mostraba dispuesto a obedecer a rajatabla sus indicaciones "soy un paciente que me ofrezco para todo. Lo que me mande yo lo hago, lo que quiero es curarme", decía.

La alegría de este isleño ha durado bien poco después de conocer el último SOS que ha lanzado a través de las redes sociales. Eugenio Belgrado, empresario gaditano y defensor de la causa grababa un video de su amigo postrado en la cama para denunciar la dura situación que atraviesa. "Sufro de elefantiasis, los dolores en las piernas son terribles, no puedo dormir, estoy a base de calmantes" explica José para acto seguido solicitar ayuda médica.

"He perdido peso pero no hacen nada"

A día de hoy continúa encerrado en su habitación, tumbado en una cama articulada que le enviaron gracias a la solidaridad de la gente pero con un problema más, su cuarto tiene humedades "me está afectando a mi salud, es perjudicial para los pulmones, como siga entre cuatro paredes me va a pasar algo" cuenta desesperado.

"Que me ayuden por favor, necesito que me ingresen"

Es por ello que solicita de manera urgente asistencia médica "me dijeron que tenía que perder peso y ya lo estoy perdiendo pero no hacen nada, aquí sigo". Lo suyo dice sería estar ingresado en el hospital "que me ayudaran para poder andar". Ahora es ayudado por unos voluntarios en su habitación pero "tengo los pies muy fastidiados, lo que no quiero es dañarme y tener algún problema añadido".

El aviso es rotundo tanto por parte del gaditano "que me ayuden por favor, necesito que me ingresen, que me escuchen porque ya no puedo más, ahora que estoy bien de ánimo, no quiero retroceder" como por parte de su amigos que a través de las redes sociales piden que lo lleven al hospital o lo llevaran ellos aunque sea en silla de ruedas y rompiendo la puerta de la casa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com