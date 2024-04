El llamamiento de José María, un hombre de San Fernando que pesa 300 kilos y no puede moverse: "Necesito ayuda"

Ha perdido la cuenta de cuánto pesa pero no de los años que tiene. A sus 49, cree que debe rondar sobre los 300 kilos. Y es que dejó subirse a la báscula desde que no puede levantarse de la cama, y de eso hace tres meses (entonces pesaba 290). Pero no pisa la calle desde un año antes. La obesidad mórbida que sufre, es una enfermedad que lastra la salud en casi todos sus aspectos, tanto externa como internamente.

En el caso de José María Fernández se ha manifestado en la pierna izquierda, afectada por una elefantitis. Vive solo y siente que está al límite: "Estoy deseando levantarme, poder hacer vida normal y quiero operarme, estoy dispuesto a colaborar, pero necesito ayuda", ha suplicado en el programa de Espejo Público de Antena 3.

Ante las preguntas de Susanna Griso y sus colaboradores, Fernández ha reconocido que su situación se agravó precisamente desde que no pudo levantarse de la cama: "Los Servicios Sociales me han dicho que no me pueden ayudar, que ya no pueden hacer más por mí; los médicos del centro de salud me recetan únicamente medicamentos, pero nada pueden hacer sobre mi movilidad", afirma.

Cuenta con un servicio de ayuda a domicilio

Por ahora, sí cuenta con un servicio de ayuda a domicilio, asignado por el ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), al tener reconocido una discapacidad por parte de la administración, concretamente, tiene un grado dos de dependencia. Los sociosanitarios le atienden en tareas de aseo y alimentación, pero no pueden hacer lo que él les pide: levantarse.

La casa como una prisión

La televisión e internet son las únicas puertas que cruza para escapar del acecho de las cuatro paredes que cada día ahondan su tristeza. José María ha cruzado ya la línea de la depresión y salud mental ha ido mermando con el pasar de los días, especialmente desde falleciera que su mascota, la única compañía real que tenía.

Susanna Grisso, en directo, apelaba a que la administración le tendiera ayuda. José María reclama ayuda para poder pesarse, acudir al hospital y poder operarse, por lo que al menos necesita un servicio de traslado, que en sus condiciones podrían hacer los bomberos.

Por ahora, al Ayuntamiento está buscando la colaboración con la Junta de Andalucía, para que, juntos, puedan abordar la solución de asistencia y traslado. El caso de José María Fernández es extraordinario por su soledad y lamentable condición física y de salud.

