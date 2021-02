Tragedia en una familia valenciana: padre, madre e hijo mueren en un mes por coronavirus

El coronavirus nos muestra día tras día su peor cara. Desgraciadamente, las tragedias siguen protagonizando las noticias relacionadas con este virus. La última proviene de una familia de l'Alcúdia, un pequeño municipio de la Comunidad Valenciana que ha sido sacudido por una desgracia ya que el padre, la madre y el hijo han fallecido por coronavirus en un mes, según informa El Español.

Muchos de los vecinos de la localidad valenciana están desolados y se han pronunciado en Facebook junto a la esquela de Carmen: "Qué pena más grande Señor, en poco tiempo los tres de la misma familia", "por Dios, no hay consuelo para esta familia", rezaban algunos de los mensajes.

El pasado mes de diciembre el virus entró en la casa de esta familia y comenzó a provocar estragos en los miembros de esta. El primero en morir fue Vicente, de 85 años de edad, el 8 de diciembre.

En dos días murió el hijo y la madre

Su hijo, Joaquín, de 55, falleció el 4 de enero. Apenas dos días después, su madre Carmen, de 80, no pudo superar el coronavirus y murió. En un mes, un matrimonio y su hijo se han marchado para siempre.

Joaquín tenía mujer, hija y dos hermanas. La familia más cercana está destrozada, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, los allegados han atendido a El Español para dejar constancia que este virus existe y para que la gente se conciencie, por si todavía hay algunos que niegan que los hospitales están repletos de pacientes de coronavirus.

"No entiendo a los negacionistas, me parece que se agarran a excusas egoístas, que no tienen empatía. Esto no tiene que ver con libertades ni con gobiernos. Nosotros hemos sufrido tres muertes en la familia, la pérdida de tres personas que, sin la Covid-19, ahora estarían con nosotros", aseguran los familiares.