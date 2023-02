'Thor', el perro que sobrevivió 16 días a más de 1.600 metros en la Montaña Central Leonesa

Un auténtico superviviente, así es 'Thor', un perro que ha pasado 16 días a más de 1.600 metros de altura, entre los valles de Valverde y Cualmarce (Torrestío), en la Montaña Central Leonesa.

Han sido dos semanas de angustia no solo para el animal sino también para su dueña, Katerin Álvarez, que tras tantos días reconoce que había perdido la esperanza de encontrarlo y ya lo daba por muerto. Katerin y Thor salieron el pasado 22 de enero a dar un paseo por el monte cuando el can se despistó persiguiendo unos rebecos. Katerin y unos amigos pasaron horas buscando a Thor, pero no había ni rastro de él.

Fue un guía de montaña gallego quien encontró al animal. Enrique Gárate estaba paseando en solitario cuando escuchó unos aullidos, al principio pensó que se trataba de una persona pero al acercarse "comprobó que se trataba de un perro, y como no llevaba material para rescatarlo del lugar bajó al pueblo y dio avisó en el bar" explica Katerine. Ella misma ya había alertado días antes de la desaparición de Thor.

El guía de montaña se puso en contacto con la dueña del perro y le explicó con la ayuda de un mapa dónde se encontraba exactamente el animal y al día siguiente se organizó una expedición para su rescate, que culminó el 5 de febrero.

"No estaba muy lejos del pueblo, pero se encontraba en una repisa que le impedía abandonar el lugar; no sabemos cuántos días pasó en ese lugar, si los 16 días que estuvo perdido o menos". La teoría de su dueña es que pudo intentar regresar a su hogar hasta que se quedó enriscado y no pudo seguir el camino". Y añade: "Aunque había perdido algunos kilos se encontraba bien y se ha recuperado rápidamente, por lo que los más probable es que no estuviera la mayor parte del tiempo vagando por estos parajes".